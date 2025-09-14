明報新聞網
以情報機關拒阻撓和談 反對地面襲多哈

【明報專訊】以軍上周二（9日）出動戰機發射導彈試圖暗殺身處卡塔爾的流亡哈馬斯加沙負責人哈亞等高層成員，但以失敗告終。美國《華盛頓郵報》上周五（12日）報道，以色列情報機關摩薩德事前原本已有採取地面行動施襲的安排，但最後反對行動，令總理內塔尼亞胡不得不改為出動軍方。事件反映內塔尼亞胡政府的安全部門反對阻撓和談的聲音比預想的大。

摩薩德局長認同斡旋 恐損跟卡塔爾關係

以色列兩名知情人士告訴《華郵》，摩薩德早已草擬派遣特務到多哈暗殺哈馬斯領導人的行動，但認同卡塔爾斡旋意義的摩薩德局長巴爾內亞（David Barnea）顧慮行動最終可能損害他及其組織跟卡塔爾的關係，拒絕執行，以色列當局遂改為選用空襲。

知情人士透露，除了巴爾內亞在事前一天討論行動的會議上提出反對，以軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）也認為攻擊時機損害談判，但戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）和防長卡茨（Israel Katz）則贊成推進行動，認為這是策劃2023年10月7日突襲的哈馬斯高層難得聚首一堂的機會。

《華郵》的報道承認無從斷言摩薩德倘執行地面行動是否較有把握，但指去年7月底哈馬斯最高領導人、政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡，便是由摩薩德在他下榻的寢室預置炸彈。

另外，《華爾街日報》引述多名美國官員報道，以軍試圖暗殺哈馬斯高層的行動，是派了8架F-15和4架F-35向南飛到阿拉伯半島以西的紅海，再向位於阿拉伯半島以東的卡塔爾發射彈道導彈，導彈飛越沙特上空時進入了太空，避免被沙特指侵犯領空。由於行動以極高速度實施，令美國政府幾乎無法及時反對。

（華盛頓郵報/華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

以巴衝突 摩薩德 卡塔爾 多哈 以色列-哈馬斯戰爭

