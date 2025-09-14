以情報機關拒阻撓和談 反對地面襲多哈

摩薩德局長認同斡旋 恐損跟卡塔爾關係

以色列兩名知情人士告訴《華郵》，摩薩德早已草擬派遣特務到多哈暗殺哈馬斯領導人的行動，但認同卡塔爾斡旋意義的摩薩德局長巴爾內亞（David Barnea）顧慮行動最終可能損害他及其組織跟卡塔爾的關係，拒絕執行，以色列當局遂改為選用空襲。

知情人士透露，除了巴爾內亞在事前一天討論行動的會議上提出反對，以軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）也認為攻擊時機損害談判，但戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）和防長卡茨（Israel Katz）則贊成推進行動，認為這是策劃2023年10月7日突襲的哈馬斯高層難得聚首一堂的機會。

《華郵》的報道承認無從斷言摩薩德倘執行地面行動是否較有把握，但指去年7月底哈馬斯最高領導人、政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡，便是由摩薩德在他下榻的寢室預置炸彈。

另外，《華爾街日報》引述多名美國官員報道，以軍試圖暗殺哈馬斯高層的行動，是派了8架F-15和4架F-35向南飛到阿拉伯半島以西的紅海，再向位於阿拉伯半島以東的卡塔爾發射彈道導彈，導彈飛越沙特上空時進入了太空，避免被沙特指侵犯領空。由於行動以極高速度實施，令美國政府幾乎無法及時反對。

