聯大通過《紐約宣言》撐兩國方案 為巴人和平建國奠路線圖 美以反對

《和平解決巴勒斯坦問題及落實兩國方案之紐約宣言》上周五在聯大會議上得到中國、俄羅斯、英國、法國、意大利、德國等142國贊成。以色列、美國、匈牙利、阿根廷等10國反對。棄權的有捷克、阿爾巴尼亞、厄瓜多爾、摩爾多瓦等12國。

籲哈馬斯繳械結束加沙管治

按法國駐聯合國大使博納萬所說，《宣言》展示了實現「兩國方案」、建立「有生存能力、擁有主權的」巴勒斯坦國的路線圖。它呼籲「採取集體行動結束加沙戰爭，在有效落實兩國方案的基礎上，使以巴衝突取得公正、和平而持久的解決」。它要求加沙即時停火和哈馬斯釋放所有人質，呼籲哈馬斯結束其對加沙的管治並把手上武器交給巴勒斯坦自治政府，確立以色列與阿拉伯國家關係正常化，以及有以色列參與集體安全保證機制。它還討論了為支援巴勒斯坦民族按聯合國安理會授權，在經受戰火蹂躪地區臨時部署國際穩定部隊。

譴責哈馬斯襲以平民 轟以襲加沙致饑荒

《宣言》明確譴責哈馬斯2023年10月7日發動針對以色列平民的襲擊，也譴責以色列襲擊加沙人和民用基礎設施，造成饑荒。

《宣言》的草案乃法國和沙特阿拉伯於今年7月底共同主持的「和平解決巴勒斯坦問題及落實兩國方案高級別國際會議」提出。法國、英國、加拿大、澳洲、比利時等國料於下周一（22日）另一場聚焦落實「兩國方案」的高級別國際會議上，宣布承認巴勒斯坦國。

以色列仍在不停攻擊加沙，自昨晨起不足一日內造成最少65人身亡。 今年3月辭任以軍總參謀長的哈萊維上周在一個活動聲稱，加沙戰爭近兩年來導致逾20萬名巴人死傷。

巴勒斯坦自治政府副主席謝赫在表決後稱，《宣言》「表達了國際願意支持我們民族的權利，為邁向結束佔領與實現我們的獨立國家作出重要一步」。巴勒斯坦常駐聯合國觀察員曼蘇爾邀請「仍在推動戰爭和破壞選項的一方」傾聽理性聲音。

以方不接受 稱聯大「脫離現實政治鬧劇」

以色列外交部發言人表明，以色列「全不接受」《宣言》，稱之證明聯合國大會淪為「脫離現實的政治鬧劇」。美國代表奧特格斯稱表決是「又一次誤導和不合時宜的宣傳噱頭」，指《宣言》「破壞了結束衝突的嚴肅外交努力」。

（衛報/新華社/法新社/聯合國新聞網）

（以色列-哈馬斯戰爭）