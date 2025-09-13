明報新聞網
白俄釋52政治犯換美紓制裁 前總統候選人拒離境 從哨站折返後失蹤

【明報專訊】白俄羅斯周四（11日）釋放52名政治犯，包括14名外國人，以換取美國放寬對其國營白俄羅斯航空（Belavia）的制裁，重新容許該航空公司利用美製波音客機載客和購買波音零件。白俄總統盧卡申科稱「應美國總統特朗普要求」放人。不過，白俄前總統候選人斯塔特克維奇（Mikola Statkevich）獲釋後拒絕離境。

白俄總統稱應特朗普要求放人

白宮烏克蘭問題副特使科爾（John Coale）周四到明斯克，向盧卡申科轉交特朗普親筆信。特朗普重返白宮後加強與白俄接觸，多次派代表團前往明斯克，又促請盧卡申科釋放被扣押人士，形容他們為「人質」。

雖然白俄釋放的政治犯人數遠低於特朗普上月與盧卡申科通話及其後社交媒體上所要求的1300至1400人，白宮官員表示：「美國歡迎白俄羅斯在總統特朗普促成下，持續釋放政治犯。」作為回應，華府宣布將放寬對Belavia的部分制裁，允許其維修及購買現有機隊（包括波音飛機）的零部件。

白俄羅斯周四釋放的52名政治犯，當中包括一名歐盟駐明斯克人員、記者及異見者。白通社報道，獲釋者亦包括立陶宛、拉脫維亞、波蘭、法國、英國及德國等14名外國公民。

「自己命運不由盧卡申科決定」

斯塔特克維奇是獲釋者中最矚目的一人。不過，當獲釋者陸續進入立陶宛，並在維爾紐斯美國大使館獲美方官員及白俄流亡反對派迎接，斯塔特克維奇卻是唯一拒絕過境的人。網絡影像顯示，他一度獨留白俄羅斯與立陶宛接壤邊境的「無人地帶」，坐於兩國邊境哨站之間的矮牆。白俄獨立媒體Zerkalo報道，儘管妻子及支持者勸說數小時，但斯塔特克維奇最終選擇返回白俄。他一名黨友告訴Zerkalo，「他拒絕離開。他認為自己的命運不由盧卡申科決定」。報道指斯塔特克維奇其後被不明身分蒙面男子帶走，行蹤未明。

69歲的斯塔特克維奇曾參與2010年白俄總統選舉，挑戰盧卡申科長年執政。他2020年遭以「組織騷亂」而被判監14年。他曾遭單獨囚禁，又被剝奪探監和收取物資的權利。

（紐約時報/CNN/路透社）

相關字詞﹕政治犯 盧卡申科（Alexander Lukashenko） 白俄羅斯 制裁 特朗普 美國

