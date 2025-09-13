明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

以軍襲擊前 加沙市大批文物及時撤走

【明報專訊】法新社周四（11日）報道，法國學術機構趕在以色列針對轟炸加沙市一棟建築前，撤走藏在那兒的大批歷史文物。

耶路撒冷法國聖經和考古學學院（EBAF）表示，周三早上接獲以色列當局命令，撤走位於加沙市一棟住宅大廈地面層的考古文物倉庫，因該大廈將成為轟炸目標。以軍未有確認撤離令，但法新社指有消息透露法國政府、聯合國教科文組織（UNESCO）、天主教拉丁禮教會居中斡旋，成功爭取以方同意暫緩轟炸，以便撤走文物。上述倉庫是加沙僅存的歷史文物放置點，放置了1995年以來EBAF與加沙古蹟部合作出土的文物，共約180立方米，包括有古希臘港口安塞頓（Anthedon）、古羅馬時代墓園，以及被列世界遺產的4世紀聖希拉里翁修道院（Saint Hilarion Monastery）遺蹟。

EBAF總監波基永（Olivier Poquillon）形容撤離行動極危險，希望能避免人命傷亡而秘密展開；而在國際組織紛離開、基建停止運作的情况下，需要臨時安排物流、運輸和人手。

最少94處考古遺址受炮火損毀

UNESCO利用衛星影像，已確認整個加沙有最少94處考古遺址在以軍炮火中受損，包括13世紀的奧斯曼帝國時期帕夏宮（Qasr al-Basha）。考古學家認為，隨以色列推動全面佔領加沙市和以哈和談停滯，重啟挖掘研究工程變得遙遙無期。

（法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以哈戰爭 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 考古 加沙市 文物 加沙 歷史 法國

上 / 下一篇新聞