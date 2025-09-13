以軍襲擊前 加沙市大批文物及時撤走

耶路撒冷法國聖經和考古學學院（EBAF）表示，周三早上接獲以色列當局命令，撤走位於加沙市一棟住宅大廈地面層的考古文物倉庫，因該大廈將成為轟炸目標。以軍未有確認撤離令，但法新社指有消息透露法國政府、聯合國教科文組織（UNESCO）、天主教拉丁禮教會居中斡旋，成功爭取以方同意暫緩轟炸，以便撤走文物。上述倉庫是加沙僅存的歷史文物放置點，放置了1995年以來EBAF與加沙古蹟部合作出土的文物，共約180立方米，包括有古希臘港口安塞頓（Anthedon）、古羅馬時代墓園，以及被列世界遺產的4世紀聖希拉里翁修道院（Saint Hilarion Monastery）遺蹟。

EBAF總監波基永（Olivier Poquillon）形容撤離行動極危險，希望能避免人命傷亡而秘密展開；而在國際組織紛離開、基建停止運作的情况下，需要臨時安排物流、運輸和人手。

最少94處考古遺址受炮火損毀

UNESCO利用衛星影像，已確認整個加沙有最少94處考古遺址在以軍炮火中受損，包括13世紀的奧斯曼帝國時期帕夏宮（Qasr al-Basha）。考古學家認為，隨以色列推動全面佔領加沙市和以哈和談停滯，重啟挖掘研究工程變得遙遙無期。

（法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）