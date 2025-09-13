明報新聞網
尼泊爾示威襲權貴象徵 酒店成目標

【明報專訊】尼泊爾大規模反政府示威群眾襲擊國會和政要住所等權貴象徵，多間豪華酒店也成為目標，其中網上近日流傳加德滿都希爾頓酒店被焚毀的影像。另外，尼泊爾前首席大法官卡爾基（Sushila Karki）周五獲任命為臨時總理，接替周二辭職的奧利。卡爾基以反貪著稱、備受示威者支持。

前大法官獲任命臨時總理

加德滿都希爾頓酒店造價為80億尼泊爾盧比（約4.4億港元），去年7月正式開幕，為加德滿都現存最高酒店，其於本周被縱火，網上影像顯示該酒店的玻璃幕牆破裂，冒出火光。

加德滿都凱悅酒店亦受到示威者破壞，前台經理稱無住客或職員受傷。但路透社報道，有暴徒闖進該酒店4樓縱火，一名55歲印度籍女住客試圖爬窗逃生時死亡，其丈夫亦受傷。距離希爾頓酒店約1公里以外的5星級Varnabas博物館酒店亦遭到縱火。

《紐約時報》報道，有發起今輪示威的「Z世代」學生領袖周四在加德滿都清理街道，並表示沒有作出暴力行為，批評示威被暴徒騎劫。當天傍晚有8000名士兵從全國15個地區調派至加德滿都；多名政要的住所有軍警看守，未知他們受保護還是遭囚禁，引起外界憂慮軍方將暫時接管尼泊爾。

今輪尼泊爾反政府示威源於上周五當局封禁多個社交平台，數千名學生及年輕人周一上街包圍國會等政府設施，遭軍警開槍鎮壓並演變成暴力，至今已造成最少51死約1600人受傷。示威領袖周二起跟軍方展開談判。

（NDTV/泰國民族報/紐約時報/路透社）

相關字詞﹕尼泊爾 反政府示威 酒店 縱火 暴力

