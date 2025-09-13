明報新聞網
國際

國際要聞

博索納羅串謀政變罪成判囚27年

【明報專訊】巴西前總統博索納羅被控2022年大選落敗後企圖發動軍事政變，包括計劃暗殺當年勝選的現任總統盧拉，以繼續掌權。巴西聯邦最高法院法官周四（11日）以4票對1票大比數，裁定博索納羅及其7名串謀策劃政變罪成，博索納羅被判囚27年3個月，成為巴西首名因策劃政變被定罪的前總統。博索納羅盟友、美國總統特朗普對裁決感意外，博索納羅的律師指裁決過重，會提出上訴。

巴西最高院4：1大比數通過裁決

現年70歲的博索納羅（Jair Bolsonaro）被控早於2021年起策劃破壞選舉制度合法性的行動及軍事政變，並在2023年1月8日、盧拉就職後一星期引發騷亂。當局提出的證據包括一份賦予博索納羅緊急權力，奪取國家最高選舉法院控制權的總統命令草案。當局又指博索納羅及其核心圈子籌劃暗殺計劃，針對盧拉及其競選副手，以監督選舉及發起多項對博索納羅調查的聯邦最高法院法官德莫賴斯（Alexandre de Moraes）。

雖然博索納羅一直否認有做錯，他的律師在庭上表示沒確切證據顯示他參與推翻大選結果的陰謀，但法院法官最終裁定博索納羅及其同謀，包括1名海軍上將及3名將軍，所有罪名（企圖政變、參與武裝犯罪組織、企圖暴力廢除民主法治，嚴重破壞國家資產，以及破壞文化遺產）成立。

辯方指裁決過重表明上訴

投「有罪」票的德莫賴斯指出：「當政府想無視民主繼續掌權，這就構成政變。犯罪集團的領袖（意指博索納羅）公開表明，他永不接受民主選舉上的失敗，亦永不服從人民意願。」巴西自1889年推翻君主制以來，最少發生15次與軍方有關政變和流產政變，今次是首度有政變頭目被定罪。

律師又指裁決過重，會提出「恰當的上訴」。博索納羅因涉嫌違反法院限制他公開評論，以恐嚇或向公職人員施壓，迫使取消審判的命令，8月初起一直被軟禁。他昨日未有到法院聽取裁決，在上訴期限結束前，他毋須到監獄報到。《紐約時報》指律師或以健康為由提出讓博索納羅在家服刑。

特朗普稱對裁決感意外

裁決出爐後，特朗普形容博索納羅是「好人」，對裁決感到意外，又跟自己曾被彈劾的經歷做比較。國務卿魯比奧亦表示判決不公正，表明會對這場政治迫害作出相應回應。白宮發言人萊維特周二指，特朗普將無懼動用經濟和軍事實力，保護全球言論自由。巴西外交部回應指魯比奧的言論是一種威脅，攻擊巴西當局，無視事實及案中證據，並表示巴西民主不會被美國恐嚇。

博索納羅一直寄望特朗普出手相助，其子、巴西聯邦國會議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）今年移居美國，積極游說白宮介入。今年7月特朗普宣布外交和經濟制裁措施，試圖逼巴西及個別法官撤銷對其博索納羅的指控，其中德莫賴斯被禁入境美國、在美資產被凍結，以及美國公民和企業被禁跟他有生意來往。特朗普又對巴西進口美國產品徵50%稅，指控巴西政府出於政治動機，迫害、恐嚇、騷擾、審查和起訴博索納羅及其千計支持者。

（紐約時報/BBC/華盛頓郵報）

相關字詞﹕政變 盧拉 魯比奧 暗殺 博索納羅（Jair Bolsonaro） 巴西 特朗普 美國

