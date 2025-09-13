明報新聞網
國際

國際要聞

「空軍二號」送柯克返亞利桑那下葬 萬斯伴靈柩上機

【明報專訊】美國右翼政治網紅柯克在猶他州遇刺身亡後，特朗普政府安排副總統萬斯的專機「空軍二號」周四護送其靈柩返回亞利桑那州，跟柯克關係密切的副總統萬斯被目睹有份親自護送靈柩上專機。

特朗普表明出席柯克喪禮

美國總統特朗普同日表明將會出席料在亞利桑那州舉行的柯克喪禮，「他們請求我到場，我認為我有責任（出席）」。

萬斯另外在社交平台X撰悼文，形容柯克是「真正的朋友」，講述自己與柯克如何認識、深入交流和取得其支持，提到對方跟自己一樣經歷從懷疑到相信特朗普的過程。柯克的靈柩由醫院運到鹽湖城機場，其後由萬斯伉儷陪同柯克遺孀，將靈柩送上空軍二號，從猶他州首府鹽湖城飛到亞利桑那州首府鳳凰城——柯克據報生前定居在鳳凰城市郊的斯科茨代爾。

另外，特朗普政府正阻止輿論對柯克的負面攻擊，副國務卿蘭杜在社交平台X表示，如發現有人在社交平台稱讚、合理化或淡化柯克遇刺案，就可採取恰當行動——國務院發言人向美國廣播公司（ABC）暗示稱，這意味着取消現有簽證或拒絕簽證申請。五角大樓也表明對美軍內部就柯克之死幸災樂禍者「零容忍」。

（霍士新聞台/CNN）

相關字詞﹕亞利桑那州 特朗普 萬斯 右翼民粹 柯克（Charlie Kirk）

