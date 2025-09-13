明報新聞網
國際

國際要聞

美右翼網紅遇刺案 22歲疑兇被捕 父憑通緝相認出 大義滅親說服投案

【明報專訊】在特朗普政府擁有不小影響力的美國右翼政治網紅柯克（Charlie Kirk）周三（10日）被槍殺身亡，當局昨日確認已拘捕相信是兇手的22歲猶他州男子羅賓遜（Tyler Robinson），並發布其被捕「大頭相」，被控極刑謀殺（最高可判死刑）、非法持械及妨礙司法公正等罪名。美國傳媒指羅賓遜是被父親「大義滅親」說服而透過家族友好的牧師投案，猶他州長在記者會上指羅賓遜事前曾向家人提及柯克即將前往案發的猶他谷大學，並質疑柯克「充滿仇恨和散播仇恨」。美國總統特朗普昨日較早前預告疑犯落網時表明，希望兇手罪成後會被判死刑。

特朗普盼兇手判死

特朗普昨晨在電視台節目表示「高度確定」已將槍殺柯克的疑兇拘留，但只隱約談及拘捕細節，包括槍手被父親說服投案。其後聯邦調查局（FBI）和猶他州政府的記者會上，猶他州長考克斯講述調查過程，指羅賓遜的一名家族成員接觸一名家族友好，後者其後向一名縣警通報，指羅賓遜承認或暗示犯案，而羅賓遜投案時的衣着跟案發時大致脗合。

《紐約郵報》和霍士新聞台等引述執法部門消息的報道，指羅賓遜的父親從FBI周四公布的疑犯相片中認出兒子，其後致電猶他州華盛頓縣（羅賓遜與家人居住地）警方，並在兒子歸家時逼問。羅賓遜最終自認是案中槍手，被父親要求自首時，起初聲言寧願自殺，最終仍被說服先跟任職法警局（司法部執法機關）的家庭青少年牧師自白，再由後者通知FBI將其拘捕（另有說法指是接載他到警署投案）。

疑兇彈殼有反法西斯口號

科克斯表示，據其一名家族成員向調查人員告知，羅賓遜近年變得「更政治」，案發前跟家人晚飯時提起柯克即將前來猶他谷大學，並談論自己何以不喜歡柯克及其觀點，甚至質疑柯克「充滿仇恨和散播仇恨」。美媒指羅賓遜是猶他州立大學工程系學生，但讀了一個學期即休學。科克斯確認，羅賓遜用槍的彈殼被發現有反法西斯口號（柯克常被政治對手指控立場極右），而其室友接受盤問時則展示羅賓遜想找回手槍的聊天紀錄。

柯克是跟特朗普及其副手萬斯關係密切的右翼網紅，以巡迴大專院校校園跟政見不同的學生辯論著稱，並創立催票組織協助特朗普去年贏得大選。

（紐約郵報/紐約時報/霍士新聞/衛報）

相關字詞﹕槍擊案 猶他州 政治暗殺 右翼民粹 萬斯 特朗普 柯克（Charlie Kirk）

