美右翼網紅遇刺案 22歲疑兇被捕 父憑通緝相認出 大義滅親說服投案

特朗普盼兇手判死

特朗普昨晨在電視台節目表示「高度確定」已將槍殺柯克的疑兇拘留，但只隱約談及拘捕細節，包括槍手被父親說服投案。其後聯邦調查局（FBI）和猶他州政府的記者會上，猶他州長考克斯講述調查過程，指羅賓遜的一名家族成員接觸一名家族友好，後者其後向一名縣警通報，指羅賓遜承認或暗示犯案，而羅賓遜投案時的衣着跟案發時大致脗合。

《紐約郵報》和霍士新聞台等引述執法部門消息的報道，指羅賓遜的父親從FBI周四公布的疑犯相片中認出兒子，其後致電猶他州華盛頓縣（羅賓遜與家人居住地）警方，並在兒子歸家時逼問。羅賓遜最終自認是案中槍手，被父親要求自首時，起初聲言寧願自殺，最終仍被說服先跟任職法警局（司法部執法機關）的家庭青少年牧師自白，再由後者通知FBI將其拘捕（另有說法指是接載他到警署投案）。

疑兇彈殼有反法西斯口號

科克斯表示，據其一名家族成員向調查人員告知，羅賓遜近年變得「更政治」，案發前跟家人晚飯時提起柯克即將前來猶他谷大學，並談論自己何以不喜歡柯克及其觀點，甚至質疑柯克「充滿仇恨和散播仇恨」。美媒指羅賓遜是猶他州立大學工程系學生，但讀了一個學期即休學。科克斯確認，羅賓遜用槍的彈殼被發現有反法西斯口號（柯克常被政治對手指控立場極右），而其室友接受盤問時則展示羅賓遜想找回手槍的聊天紀錄。

柯克是跟特朗普及其副手萬斯關係密切的右翼網紅，以巡迴大專院校校園跟政見不同的學生辯論著稱，並創立催票組織協助特朗普去年贏得大選。

（紐約郵報/紐約時報/霍士新聞/衛報）