英超級大學明年誕生 兩校合併應對經濟挑戰 工會憂裁員

兩校在其官網發表的聲明表示，兩校將組成「倫敦及東南大學集團」（London and South East University Group），形容這是全新模式，將兩所大學整合到一個體系，同時讓兩所大學保留自身名稱、特點和地區影響力。新校將擁有統一的校董會、學術委員會、行政團隊及一名校長。

這所「超級大學」會續在兩校現有校園運作，包括在梅德韋（Medway）校區（兩校學生已共用圖書館等設施）。有關籌備工作預計今年底完成，然後決定執行時間表。如果當局批准，「倫敦及東南大學集團」將於2026/2027學年成立。這是英國首次有如此規模的院校合併，合併後總學生將近5萬。

教育部歡迎 籲院校效法

英國大學監管機構「學生事務辦公室」（OfS）歡迎兩校的做法，稱其他面對經濟挑戰的院校都可以研究類似方式。教育部亦表示官員「歡迎這創新做法」。然而大學學院工會（UCU）關注，兩校合併幾可肯定會裁員。工會秘書長格雷迪（Jo Grady）形容，合併實際是格林威治大學「接管」瀕臨破產的肯特大學。

格雷迪亦質疑政府未有介入院校的財政危機，說：「如今日的公告預示政府打算如何應對高等教育界的財政危機，那麼我們所有人都應擔憂。政府應拿出明確、連貫的應對策略來解決高等教育面臨的危機。」

校長否認合併變相「接管」

兩校校長接受英國廣播公司（BBC）訪問時均否認合併是「接管」，也否認是財務困境所致，但他們都表示，新的大學模式具有「強大競爭力和可持續的財務能力」。

（BBC/衛報/每日郵報）