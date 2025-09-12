全球新聞自由過去5年大倒退 50年來最差

智庫：威權主義重來 民主遇風暴

IDEA每5年發布一次全球民主狀况報告，被視為同類調查報告中最全面，涵蓋174個國家。新報告指出， 2019年至2024年間全球新聞自由度錄得過去50年最大跌幅，全球四分之一國家（43國）新聞自由狀况惡化，包括非洲及歐洲各有15國。阿富汗、布基納法索和緬甸是新聞自由最差的國家，錄得最大幅下滑，這3國均面對嚴重內戰、貧困或政治動盪。第四大新聞自由退倒的國家是韓國，原因包括前總統尹錫悅政府及其政治盟友對記者提出誹謗訴訟激增，以及突擊搜查記者住宅。

IDEA秘書長卡薩斯-薩莫拉（Kevin Casas-Zamora）表示，當前全球民主狀况令人擔憂，「威權主義捲土重來，加上巨大社會經濟變革所帶來嚴重不確定性，民主正面對一場完美風暴」。IDEA報告指出，全球超過一半國家（54%）於2019至2024年間，在5項關鍵民主指標中最少有一項出現下滑。卡薩斯-薩莫拉指出，假資訊也帶來極為負面的影響，包括被政府用來當作打壓新聞自由的藉口。

這份報告涵蓋2019至2024年，不包括美國總統特朗普今年1月重返白宮後的影響，但卡薩斯-薩莫拉指出，從去年底大選及2025年頭幾個月所見的一些情况相當令人憂慮，「由於美國所發生的事往往影響全球，這對全球民主發展絕非好兆頭」。

（法新社/衛報）