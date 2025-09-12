李在明就職百日談美政策：恐令韓企猶豫投資

前總統尹錫悅因就去年底發動「12‧3戒嚴」而被彈劾下台後，李在明於6月高票當選總統，昨天的就職百日記者會，焦點包括日前美國執法當局在喬治亞州埃拉貝爾韓資電池廠地盤拘捕數百名韓國公民一事。

李在明表示，韓企派員工到海外協助建立工廠的做法非常普遍，如這做法不被允許，在美設生產設施的難度會增加，會令韓企開始質疑是否值得繼續投資。他稱政府正與華府就韓國工人簽證選項談判，「無論是增加簽證配額還是設新簽證類別」。

促美今後正常辦理投資相關簽證

韓國外交部尋求安排被捕公民在美東時間周四中午（韓國周五凌晨1時）搭包機返韓。事件中有317名韓國人被捕，但美國官員稱特朗普提出讓他們留下以訓練美國工人，惟最終只有1人決定留在美國，因此會有316名公民，連同14名其他國籍人士（包括10名中國人）一同搭機返韓。韓國外長趙顯周三與美國國務卿魯比奧會面後稱，美方承諾有關韓國公民今後再訪美時，不會受到不公正待遇。

李在明又就韓朝關係表示，政府會持續努力重啟韓朝對話。他稱韓朝關係問題不能單靠韓方解決，指朝鮮認為威脅其體制安全的最大因素不是韓方，而是美方，因此對朝鮮而言，朝美關係先於韓朝關係，而促成朝美對話將有利於實現朝鮮半島和平穩定。

