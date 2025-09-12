明報新聞網
國際

國際要聞

助關鍵州選戰翻盤 柯克獲特視為家人

【明報專訊】遇刺身亡的美國右翼網紅柯克生前致力於高校校園推廣保守理念，其共同創立的組織Turning Point USA（TPUSA）於去年美國大選協助成功令逾12.5萬名游離選民支持共和黨總統候選人特朗普，被認為對關鍵的亞利桑那州選情翻盤功不可沒，特朗普對他甚為器重甚至把他視為家人。大選後柯克加入特朗普的核心顧問小組，參與審查白宮官員人選的忠誠度。他鼓吹反對跨性別、推廣新冠疫情陰謀論，以及公開散播2020大選「被竊」等言論，則令他備受批評。

反跨性別 推疫情陰謀論受爭議

柯克1993年出生於芝加哥市郊一個基督教福音派家庭，他於高中時期投稿報章抨擊自由派觀點嶄露頭角，贏得共和黨保守派金主關注，其後從大學輟學全力投身青年政治運動，並於2012年成立TPUSA。柯克於2016年大選初期本支持其他共和黨候選人，但在跟特朗普長子唐納德建立關係後改為支持特朗普。

柯克自此跟唐納德、特朗普女婿庫什納等人發展出緊密關係，今年1月初他曾隨唐納德到訪格陵蘭，另外他亦是首批支持萬斯作為「特朗普2.0」競選拍檔的顧問之一。美國有線新聞網絡（CNN）一名知情人士稱，特朗普把柯克當成了家人。柯克亦曾向《紐約時報》吹噓，自己在特朗普首次執政期間，到訪過白宮「不下100次」。

唐納德在社交平台X緬懷柯克稱：「我愛你，兄弟。你給了無數人發聲的勇氣，我們絕不會被噤聲。」庫什納稱柯克為特朗普所出的主意比不少其他顧問都多，形容對方為「MAGA（讓美國再次偉大）派的最佳代表」。萬斯形容柯克「幫忙組建了整個政府」，對「特朗普2.0」的施政成功居功至偉。

柯克數月前曾稱為捍衛美國憲法第二修正案賦予民眾持有和攜帶武器權利，每年付出若干槍擊案死亡代價也值得，不料他最終亦成了枉死槍下亡魂。

柯克上周才先後到訪過韓國和日本，在兩國的保守勢力活動上發言。邀請柯克訪日的日本極右參政黨黨魁神谷宗幣昨在社交平台發文悼念，並稱呼柯克為「同志」。

（紐約時報/CNN/中央社）

相關字詞﹕政治暗殺 特朗普 美國

