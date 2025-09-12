特網紅盟友遭槍殺 美政治暴力升溫 31歲右翼新星巡迴校園辯論 遭射頸一槍奪命

尋獲兇槍 子彈刻撐跨性別等信息

柯克（Charlie Kirk）常到高校校園演講，歡迎觀眾即場挑戰其觀點並展開辯論，這類互動令他成為網上紅人。案發當天中午他到猶他谷大學，作為其今年秋季15站「美國復興之旅」（American Comeback Tour）大學巡迴演講及辯論活動的首站。有出席者表示，案發時柯克坐在台上正接受第二條問題質詢，被問到他知否過去有多少宗大型槍擊案涉及跨性別槍手所為，柯克來不及完整回應便傳出槍聲。現場錄影顯示，柯克頸部中槍直冒鮮血，癱坐在椅，送院後約兩小時證實不治。

FBI和猶他州公安部門表示，相信槍手在距離柯克身處位置較遠的一幢校園建築物屋頂狙擊，一槍將其斃命，然後從屋頂躍下逃去。有保安鏡頭拍得疑兇全身黑色裝束。猶他谷大學校警稱派了6名警員負責該場有約3000人出席的活動的保安，柯克亦有私人護衛隨行，惜仍未能阻止悲劇。有目擊者表示現場保安鬆懈，未確切檢票令任何人都能接近會場，甚至走到最前排。共和黨籍猶他州長考克斯誓言會將槍手繩之於法，並提醒猶他州仍有死刑。

特令下半旗追授勳章 怪罪激進左翼

特朗普周三先在旗下社交平台Truth Social讚揚柯克「偉大、甚至傳奇人物」，形容「沒有人比他更能理解美國青年的心」，其後在白宮橢圓形辦公室拍攝並發布了長約4分鐘的短片，稱柯克「為了真理與自由而殉道」。特朗普批評「激進左翼分子多年來把柯克等人比作納粹以至世上最兇惡的殺人犯和罪犯」，強調必須立即制止相關「直接導致恐怖主義」的言論。他亦下令即日起至下周日日落，所有公共建築、軍事基地和艦艇、駐外使領館都下半旗以示哀悼。特朗普昨出席911恐襲紀念活動時，宣布會向柯克追授總統自由勳章。

共和、民主兩黨皆譴責刺殺柯克一事，但部分左翼網紅幸災樂禍發言惹來反彈，例如MSNBC政治評論員多德批評柯克因其「嘔心思想和言論」得到報應，MSNBC主席其後承認多德的言論令人無法接受。

柯克被殺事件引發外界憂慮美國政治撕裂和暴力正在加劇。在柯克之前，特朗普本人於去年大選期間逃過了兩次暗殺。

美民撐暴力解決政治爭議比例新高

專研政治暴力的芝加哥大學政治學教授佩普表示，今年5月民調顯示，40%的美國民主黨人支持以武力推翻特朗普；25%的共和黨人則支持出動軍隊鎮壓反特朗普示威。他指認同以暴力手段解決政治爭議的人數比例達新高，形容美國已進入了「暴力民粹主義時代」。馬里蘭大學恐怖主義研究專家詹森指出，美國今年上半年發生了約150宗出於政治動機的襲擊事件。

（路透社/紐約時報/金融時報）