國際

國際新聞

尼泊爾權力真空危機 軍隊巡首都盼穩局勢

【明報專訊】尼泊爾爆發數十年來最嚴重騷亂，迫使總理奧利辭職，出現權力真空危機後，軍隊周三（10日）出動在首都巡邏，盼恢復秩序及緩和局勢。儘管今次示威導火線是政府禁制社交平台，但民眾積累多年對政要權貴貪腐的不滿才是真正助燃劑。暴力抗議前幾周，尼泊爾的社交平台便廣傳一批政治精英子女奢華生活的照片，並標籤「#nepokids」（官二代），成為許多貧苦民眾眼中的貪腐象徵，這股怒火最終在今次的示威中引爆。

社媒禁令點火 官二代貪腐引爆抗爭

當局周一鎮壓示威造成最少19人死亡後，示威者周二縱火燒國會、政府建築物及多名政要寓所。《印度時報》等媒體報道，尼泊爾前總理卡納爾的妻子在住所內被燒死。陸軍總司令西格德爾當晚呼籲參與示威的組織展開對話，和平解決危機。尼泊爾共產黨元老兼總理奧利及多名高官辭職後，初步不清楚誰掌權，多名部長已尋求安全部隊保護。奧利昨仍下落不明，有消息指他可能前往迪拜。

軍方昨天派士兵和坦克到街上巡邏及守衛國會，警告任何以示威之名作出破壞、搶掠、縱火或攻擊個人及財產的行為，都會受到懲處。軍方表示，全國宵禁令將持續至周四早上，並稱相關各方正協調處理示威後的局勢，尋求解決辦法。當地傳媒報道，當局與示威者準備展開對話。最高法院前法官巴拉拉姆（Balaram K.C.）呼籲示威者成立談判小組，由軍方協助維持法律與秩序，並重新舉行選舉。

名牌禮盒堆聖誕樹 官二代炫富照瘋傳

今次大批「Z世代」年輕人上街，除了反對政府封鎖社交平台，也不滿政要貪腐、官二代享奢華生活，因這與尼泊爾四分之一人口生活在貧困線下的情况形成強烈對比。在尼泊爾近期掀起的#nepokids社交平台熱潮中，最廣傳的炫富照片是據稱為某部長之子，與由奢侈品品牌LV及卡地亞禮盒堆成的聖誕樹的合照；另一段影片則為據稱是最高法院前大法官的兒子在高級餐廳用餐，並站在一輛平治汽車旁拍照。

尼泊爾人均年收入約1400美元（約1.09萬港元），為南亞國家中最低，貧困率近年持續維持20%以上。2024年尼泊爾年輕人「雙失」（沒就業或就學）比例達高32.6%，相比下鄰國印度只有23.5%。國際透明組織也將尼泊爾評為亞洲最貪腐國之一，儘管政要貪污醜聞頻傳，但成功起訴的案件卻寥寥無幾。

專追蹤南亞極端主義及假資訊的華盛頓組織「有組織仇恨研究中心」執行主任奈克指出，這種「精英特權與民生困頓的強烈對比，深深觸動Z世代，迅速成為推動示威的核心原因」。示威者現在要求成立特別調查委員會，徹底追查這些政客的財產來源，反映民眾對國內貪腐與貧富不均的廣泛憂慮。

（紐約時報/半島電視台）

相關字詞﹕貪腐 官二代 示威 尼泊爾

