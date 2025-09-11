柬副首相讚一帶一路助基建 回應疑慮「不會執行零和遊戲項目」

「我這次是從暹粒吳哥國際機場飛來，回程時才會使用新機場。」孫展拓向記者透露，還未有機會親自體驗之前一天啟用的金邊德崇國際機場。無論是德崇機場還是2023年啟用的暹粒新機場，都是中柬一帶一路合作重點，柬埔寨藉中方援建來汰換升級航空基建。孫展拓形容中方對柬投資以基建最為重要——過去10年柬埔寨通過一帶一路合作興建了總長3000公里的路、16條大橋以至全柬首條（連接金邊和西哈努克港）高速公路。

稱中方允運河融資 受惠不限柬國

在德崇機場之後，柬埔寨對華一帶一路合作的下一重點基建項目是去年動工的德崇扶南運河（Funan Techo Canal），惟中方一度對為項目融資有所猶豫，至今年4月習近平訪柬才拍板。孫展拓形容這條運河有助柬埔寨將湄公河內陸水域交通跟海洋連結起來，項目完成後可大幅減少貨運距離和成本，在中方同意融資後，項目正在進行，計劃最遲2028年完成，至今執行上未有偏離或延誤。他強調這條運河之重要性不限於柬埔寨，且廣至整個地區，因更多陸路運輸改為通過運河的內陸水域運輸，可減少物流成本和碳排放。

然而，德崇扶南運河也是中柬一帶一路合作引起其他國家猜疑的例子——運河落成後將影響湄公河其一支流的水向，改寫金邊進出口目前依賴越南南部港口的情况，加上運河另一端西哈努克港的附近新建了常受質疑有解放軍駐守的雲壤海軍基地，引起越南對貿易影響和戰略安全的關切。孫展拓首先強調，興建前有用無人機和衛星助模擬，確保項目不會有跨邊境影響，「柬埔寨不會執行零和遊戲的項目」。他指柬方有將研究成果提交到越南有份的湄公河委員會，確認不會對柬、越造成環境影響，甚至有助減少因位於下游而時在越南出現的山洪暴發。他另外重申柬國憲法不容許外國軍隊進駐境內，否認雲壤基地有解放軍長期存在，但指各國海軍皆可來訪，日本、越南、中國以至美國都曾派船到雲壤基地或作聯合演習。

感謝美中大馬主持泰柬停火

對比越南暫時只限於猜疑，柬埔寨跟泰國7月還真的一度爆發邊境衝突。孫展拓對此表示感謝美國、中國和馬來西亞主持停火協議商討，又確認首相洪瑪奈已送出提名美國總統特朗普角逐諾貝爾和平獎的信函，「我認為沒有他的介入，我們很可能仍面對邊境的零星駁火，因此我們對他表示感謝」。

明報記者 周宏量