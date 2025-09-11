明報新聞網
國際

國際要聞

特朗普稱未獲以知會炸多哈 感不快

【明報專訊】美國總統特朗普周二（9日）對於以色列當天突襲身處多哈的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯表明不悅，表示事前未獲以方通知，僅從美軍得悉時已趕不及阻攔，批評以方行動是「單方面轟炸」。這次以軍行動再次突顯特朗普與他口中的「朋友兼中東最強盟友」以色列總理內塔尼亞胡之間的關係，可能未如口說的緊密。另一方面，卡塔爾設有中東地區最大的美國軍事基地，亦從美國購買了價值數十億美元的防禦系統，但仍未能阻止以色列對卡塔爾領土發動公然的軍事攻擊，這促使當地人以至海灣國家質疑與美國合作的價值。

卡塔爾難逃被炸 與美合作價值成疑

美國總統特朗普於美東時間周二下午在首都華盛頓對記者說：「我們希望（以色列）人質回來，但我們對今天發生的事情感到不高興。」他其後在社交媒體Truth Social申明攻擊行動是以色列總理內塔尼亞胡的決定。

特朗普儘管主張救回人質、殲滅哈馬斯，但批評以軍「單方面轟炸」卡塔爾這主權國、美國的親密盟友，可能損害促成停火的努力。其帖文還表明事前沒有收到以方知會。他表示從美軍得到信息已即時指示中東特使威特科夫通報卡塔爾，「不幸地已太遲而未能制止攻擊」。

《紐約時報》引述華盛頓阿拉伯海灣國家研究所的高級常駐學者迪萬（Kristin Diwan）說：「卡塔爾無法在美國中央司令部駐紮其領土的情况下保護本國公民，這促使當地人質疑與美國合作的價值。這對海灣國家的領導人來說是一個真正的問題。美國也應該為此感到擔憂。」

事發卡塔爾時間周二下午3時46分，哈馬斯政治局成員包括加沙（流亡）負責人兼以哈戰爭停火談判首席代表哈亞（Khalil al-Hayya）和西岸負責人賈巴林（Zaher Jabarin）在多哈一個住宅樓宇單位開會商討美國提出的停火方案期間，以色列動用了15架戰機發射了10枚炸彈，釀6人死亡，包括一名卡塔爾安全部隊成員，但沒有哈馬斯高官。

Axios新聞網引述3名華府官員報道，美軍於美東周二早上探測到以軍戰機朝東飛向波斯灣，美方在尋求澄清之際，以色列已經射出導彈。

接美官員電話通報 多哈已響爆炸聲

卡塔爾外交部發言人在X證實美方說法：「收到美國官員的電話時，以色列在多哈的攻擊已響起爆炸聲。」卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德則表示，下午3時56分接獲美國官員首個電話時已是「襲擊後10分鐘」，卡塔爾的空防沒有探測到以軍動武。

特朗普今趟縱然表現惱怒，卻也設法粉飾事件。他表示事後已經與以色列總理內塔尼亞胡通話，「我相信此不幸事件可以化作和平契機」。他又就卡塔爾的投訴，表示已指示國務卿魯比奧與多哈敲定一份國防合作協議，並且在電話中向卡塔爾君主塔米姆保證「同類事件不會再在他們的領土發生」。

（CNN/紐約時報/法新社）

相關字詞﹕哈亞（Khalil al-Hayya） 內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu） 特朗普 多哈 卡塔爾 以色列-哈馬斯戰爭

