國際

國際要聞

馮德萊恩「盟情咨文」倡歐重新武裝 點名抗俄

【明報專訊】歐盟委員會主席馮德萊恩周三（10日）發表歐盟「盟情咨文」（State of the Union），表示歐盟需要自我重塑，才能在新價值觀和民主理念跟舊有一套日益相悖的全球秩序中站穩腳跟。她倡議於2030年前重新武裝抵禦來自俄羅斯等方的威脅，並就俄軍侵烏、加沙戰爭提議制裁俄國及以色列部分激進官員及定居者。

譴責俄「肆無忌憚」侵犯波蘭領空

馮德萊恩昨晨在法國斯特拉斯堡（Strasbourg）歐洲議會趁發表其第二任期首份盟情咨文，強烈譴責俄軍無人機「肆無忌憚地、史無前例地」侵犯波蘭領空。她指出防禦能力是歐盟當務之急。目前的防衛狀况對歐盟主權構成威脅，須重新武裝起來，在2030年或之前具備自動抵禦任何威脅的能力，尤其是俄國威脅。

彭博社早前報道，馮德萊恩呼籲歐盟行政機關監督建軍，確保成員國履行國防事務的承諾。

此外，她在盟情咨文中表示必須擴大對俄施壓使之接受談判，尤其要加快逐步淘汰化石燃料、仔細調查俄羅斯用來躲避國際制裁的「影子艦隊」和通過第三國進出口突破禁運。歐盟並就新一輪對俄制裁措施正與特朗普政府協商。

對於加沙「人為饑荒」，馮德萊恩昨承認歐洲內部就此意見分歧，但她表示歐盟委員會將提議制裁以色列的極端主義部長（沒有點名）、暫停歐盟跟以色列的貿易措施。

歐盟是以色列的最大貿易伙伴，去年的雙邊交易額達426億歐元。一些成員國主張暫停雙邊自貿協定。

其盟情咨文內容另涵蓋為具爭議的歐盟與美國貿易協議辯解，以至支持監管大型科技公司、呼籲歐洲人改用電動車等。

她提及歐盟的總電力供應已有逾七成為低碳能源，表示歐盟的環保技術已超越美國而與中國並駕齊驅，但仍須爭取領先中國。

（Euronews/路透社）

相關字詞﹕俄羅斯 國防 防禦 馮德萊恩（Ursula von der Leyen） 能源 加沙戰爭 俄軍侵烏 歐盟

