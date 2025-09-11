馮德萊恩「盟情咨文」倡歐重新武裝 點名抗俄

譴責俄「肆無忌憚」侵犯波蘭領空

馮德萊恩昨晨在法國斯特拉斯堡（Strasbourg）歐洲議會趁發表其第二任期首份盟情咨文，強烈譴責俄軍無人機「肆無忌憚地、史無前例地」侵犯波蘭領空。她指出防禦能力是歐盟當務之急。目前的防衛狀况對歐盟主權構成威脅，須重新武裝起來，在2030年或之前具備自動抵禦任何威脅的能力，尤其是俄國威脅。

彭博社早前報道，馮德萊恩呼籲歐盟行政機關監督建軍，確保成員國履行國防事務的承諾。

此外，她在盟情咨文中表示必須擴大對俄施壓使之接受談判，尤其要加快逐步淘汰化石燃料、仔細調查俄羅斯用來躲避國際制裁的「影子艦隊」和通過第三國進出口突破禁運。歐盟並就新一輪對俄制裁措施正與特朗普政府協商。

對於加沙「人為饑荒」，馮德萊恩昨承認歐洲內部就此意見分歧，但她表示歐盟委員會將提議制裁以色列的極端主義部長（沒有點名）、暫停歐盟跟以色列的貿易措施。

歐盟是以色列的最大貿易伙伴，去年的雙邊交易額達426億歐元。一些成員國主張暫停雙邊自貿協定。

其盟情咨文內容另涵蓋為具爭議的歐盟與美國貿易協議辯解，以至支持監管大型科技公司、呼籲歐洲人改用電動車等。

她提及歐盟的總電力供應已有逾七成為低碳能源，表示歐盟的環保技術已超越美國而與中國並駕齊驅，但仍須爭取領先中國。

（Euronews/路透社）