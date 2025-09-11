明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

波蘭指俄無人機闖境 北約戰機助擊落 引北約條款召緊急會 澤連斯基籲建烏歐統一防空

【明報專訊】北約成員國波蘭周三（10日）指控，俄軍多架無人機及導彈於當地周二深夜至周三清晨進入波蘭領空，是俄羅斯2022年揮軍入侵烏克蘭以來首次。波蘭及其北約盟友出動戰機將它們擊落，亦是首次有北約成員在俄軍侵烏期間開火。波蘭內政部表示發現7架無人機及1枚導彈殘骸，波蘭總理圖斯克昨表示已引用北約第4條款，提出召開緊急會議。烏克蘭總統澤連斯基呼籲建立烏國及歐洲盟友的統一防空系統。克里姆林宮昨拒絕直接回應事件，但發言人佩斯科夫稱「歐盟和北約幾乎每天都指控俄羅斯在挑釁」。

克宮：歐盟北約幾乎每天指俄挑釁

Euronews報道，在歐洲中部夏令時間（CEST，波蘭屬同一時區）周二晚約11時半首次發現侵犯領空情况，最後一次則在周三早上6時半偵察到。圖斯克昨在國會表示，當局在夜間發現有19次侵犯領空情况，部分無人機深入國境程度，促使當局暫停關閉包括華沙蕭邦機場等4個機場。他又指北約及波蘭戰機擊落最少3架無人機，無人在俄軍行動中受傷。

波蘭內政部表示發現7架無人機及1枚導彈殘骸，散落在方圓數百公里範圍內，發言人指其中一架擊中鄰近與白俄羅斯邊境的維里基（Wyryki）村的住宅。另有警方稱鄰近白俄羅斯邊境附近的喬斯諾夫卡（Czosnówka）村，發現相信為被擊落無人機的殘骸。

波蘭稱二戰以來最近全面衝突邊緣

圖斯克昨稱，波蘭正面對大規模挑釁：「我沒理由說我們正處於戰爭邊緣，但已觸及了底線。自二戰以來我們從未如此接近全面衝突的邊緣。」圖斯克又表示已正式提出引入北約第4條款，要求召開緊急會議。

根據北約第4條款，任何北約成員如果認為其「領土完整、政治獨立或安全」受威脅，都可要求召開緊急會議，而波蘭這次援引第4條款，是北約自1949年成立以來的第8次援引。北約的政治決策機構北大西洋理事會（NAC）周三早上舉行每周例行會議，有外交官表示，成員國決定按第4條款的規定舉行該會議。

荷蘭首相斯霍夫（Dick Schoof）在社交網站X提到，荷蘭的F-35戰機有份支援波蘭擊落俄軍無人機，又指荷蘭會跟北約盟友波蘭並肩作戰。北約發言人指今次是「北約飛機首在盟國領空內應對潛在威脅」。北約歐洲盟軍最高司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）表示北約迅速果斷應對情况。

歐盟委員會主席馮德萊恩在法國斯特拉斯堡向歐洲議會議員稱，俄出動逾10架「見證者」（Shahed）無人機，鹵莽並前所未見侵犯波蘭及歐洲領空。

俄駐華沙代辦：沒證據無人機來自俄

俄羅斯駐波蘭華沙的臨時代辦奧爾達什（Andrei Ordash）昨向俄國官媒RIA表示，俄羅斯完全無意跟波蘭升級衝突，又稱沒任何證據顯示無人機來自俄羅斯。

（路透社/法新社/NBC/CNN/衛報）

相關字詞﹕波蘭 北約 澤連斯基 無人機 烏克蘭 俄羅斯 俄軍侵烏

上 / 下一篇新聞