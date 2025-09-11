波蘭指俄無人機闖境 北約戰機助擊落 引北約條款召緊急會 澤連斯基籲建烏歐統一防空

克宮：歐盟北約幾乎每天指俄挑釁

Euronews報道，在歐洲中部夏令時間（CEST，波蘭屬同一時區）周二晚約11時半首次發現侵犯領空情况，最後一次則在周三早上6時半偵察到。圖斯克昨在國會表示，當局在夜間發現有19次侵犯領空情况，部分無人機深入國境程度，促使當局暫停關閉包括華沙蕭邦機場等4個機場。他又指北約及波蘭戰機擊落最少3架無人機，無人在俄軍行動中受傷。

波蘭內政部表示發現7架無人機及1枚導彈殘骸，散落在方圓數百公里範圍內，發言人指其中一架擊中鄰近與白俄羅斯邊境的維里基（Wyryki）村的住宅。另有警方稱鄰近白俄羅斯邊境附近的喬斯諾夫卡（Czosnówka）村，發現相信為被擊落無人機的殘骸。

波蘭稱二戰以來最近全面衝突邊緣

圖斯克昨稱，波蘭正面對大規模挑釁：「我沒理由說我們正處於戰爭邊緣，但已觸及了底線。自二戰以來我們從未如此接近全面衝突的邊緣。」圖斯克又表示已正式提出引入北約第4條款，要求召開緊急會議。

根據北約第4條款，任何北約成員如果認為其「領土完整、政治獨立或安全」受威脅，都可要求召開緊急會議，而波蘭這次援引第4條款，是北約自1949年成立以來的第8次援引。北約的政治決策機構北大西洋理事會（NAC）周三早上舉行每周例行會議，有外交官表示，成員國決定按第4條款的規定舉行該會議。

荷蘭首相斯霍夫（Dick Schoof）在社交網站X提到，荷蘭的F-35戰機有份支援波蘭擊落俄軍無人機，又指荷蘭會跟北約盟友波蘭並肩作戰。北約發言人指今次是「北約飛機首在盟國領空內應對潛在威脅」。北約歐洲盟軍最高司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）表示北約迅速果斷應對情况。

歐盟委員會主席馮德萊恩在法國斯特拉斯堡向歐洲議會議員稱，俄出動逾10架「見證者」（Shahed）無人機，鹵莽並前所未見侵犯波蘭及歐洲領空。

俄駐華沙代辦：沒證據無人機來自俄

俄羅斯駐波蘭華沙的臨時代辦奧爾達什（Andrei Ordash）昨向俄國官媒RIA表示，俄羅斯完全無意跟波蘭升級衝突，又稱沒任何證據顯示無人機來自俄羅斯。

（路透社/法新社/NBC/CNN/衛報）