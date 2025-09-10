明報新聞網
柬埔寨德崇機場啟用 成首都新空中門戶

【明報專訊】中企有份承建的柬埔寨德崇國際機場（Techo International Airport，機場代號KTI）周二（9日）正式啟用，取代金邊國際機場，成為首都金邊的全新空中門戶，首航是柬埔寨航空來自廣州的航班。德崇國際機場下月20日舉行正式落成典禮，屆時首相洪瑪奈親臨揭幕。擔任首相期間發起這個項目的洪瑪奈父親、參議院主席洪森表示祝賀，形容新機場為新的國家驕傲，也是柬埔寨通往世界的新門戶。

一帶一路項目 廣州航班首航

德崇國際機場佔地2600公頃，不包括土地成本總投資約20億美元，坐落干拉省和茶膠省交界，由柬埔寨政府和海外柬埔寨投資公司（OCIC）推動，由中國建築第三工程局聯同柬方合作伙伴承建。這是繼2023年啟用的暹粒吳哥國際機場後，另一中方在柬埔寨的「一帶一路」機場基建合作項目，反映兩國密切的合作關係。

官方資料顯示，德崇國際機場是按機場最高級別4F級標準興建，可起降各種大型客機。第一期項目的目標客運吞吐量達1300萬人次。

從香港國際機場往德崇國際機場的第一個航班是國泰航空昨晨8時45分起飛的CX607航班。金邊國際機場營運66年後周一完成歷史任務，最後一班離境航班由大韓航空執飛。

（柬中時報/高棉時報/中央社）

相關字詞﹕機場 洪瑪奈 洪森 一帶一路 中柬關係 金邊 柬埔寨 德崇國際機場

