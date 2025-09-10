傳媒帝國繼承戰達和解 交梅鐸長子護保守路線

去年秋天，這場家族繼承之爭在內華達法庭上演。梅鐸家族信託目前持有霍士集團（Fox Corp）和新聞集團（News Corp）約40%有投票權的股份，最初設計是為了在梅鐸去世後，他的四名年長子女每人擁有平等的投票權份額。但到2023年，年過90的梅鐸擔心三名立場較為溫和的子女合力推翻保守派的拉克倫（Lachlan Murdoch），遂試圖修改原有家族信託條款，欲指定拉克倫為唯一繼承人，拉克倫的姊姊普魯登斯（Prudence）、伊麗莎白（Elisabeth）及弟弟詹姆斯（James）隨即聯手入稟內華達州法院提出訴訟，法院亦一度阻撓梅鐸修訂家族信託條款。家族經過多年內鬥，最終達成和解。

溫和3子女各得85.8億 棄投票權

根據周一宣布的協議，54歲的拉克倫將接管父親的媒體資產，控制新信託LGC Holdco的所有投票權。該信託將持有霍士36%和新聞集團33%的投票權，由拉克倫及其指定董事完全掌控。普魯登斯、伊麗莎白及詹姆斯將以出售股權方式，均分約33億美元，並全面退出新聞集團及霍士集團持股。新信託的受益人只剩拉克倫及梅鐸與第三任妻子鄧文迪所生的兩名幼女Grace和Chloe。

梅鐸家族控制的資產遍及霍士新聞（Fox News）、《華爾街日報》（The Wall Street Journal）、英國《太陽報》（The Sun）、澳洲《每日電訊報》（The Daily Telegraph）等，家族鬥爭也成為HBO話題美劇《傳媒家族繼承人》（Succession）靈感來源。原有信託架構是梅鐸第二任妻子（即拉克倫、伊麗莎白、詹姆斯的媽媽）為保障三名子女權益而制定，防止梅鐸與鄧文迪所生子女影響到媒體帝國的繼承分配。

拉克倫與父政治理念一致

協議落實後，外界預期霍士新聞、《華爾街日報》等核心媒體將長期維持保守立場。分析認為，英美兩地的脫歐、特朗普崛起等重要政治變局，梅鐸媒體均扮演舉足輕重角色。拉克倫與父親政治理念一致，被視為將進一步鞏固保守媒體版圖。

（彭博社/中央社/紐約時報）