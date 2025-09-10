明報新聞網
國際

國際要聞

住院代坐監裁無效 他信重新服刑囚1年

【明報專訊】泰國最高法院政治職務人員刑事案件庭周二（9日）裁定前首相他信在警察總醫院14樓以住院代替服刑違法、無效，判他即日起入獄重新服刑1年。他信隨即被送入曼谷特監區服刑，並透過社交平台表明接受判決，「自今起，願一切向前看，讓所有與己相關的紛爭到此為止」。

76歲的他信在女兒兼前首相佩通坦及另一名女兒的陪同下到庭。這名為泰黨實際領袖在2023年8月22日回國，結束長達15年的自我流亡，抵埗後即因3宗案件獲刑8年，惟被送入監獄13小時後即獲轉送至警察總醫院。到8月31日，他信獲泰王特赦，刑期減至1年，之後他信續留醫院，直至翌年2月18日跟獄政廳達成「特別假釋」協議並重獲自由——實際上他信沒有一晚囚於監獄，引發不少爭議。到今年1月，前民主黨議員參猜入稟最高法院質疑醫院服刑程序是否合法，最高院以參猜不具備當事人資格駁回，但又自行展開調查和審理。

最高院：明知病情不重 藉住院免入獄

最高院昨日判決書表示，他信當時進入警察總醫院14樓服刑的相關程序、治療流程、醫療條件、病情真實性等情況均存疑，認定他信住院的接近180日時間不得計入刑期，指他信明知自己的病情並不嚴重，但利用住院治療免於入獄服刑，故裁定其必須重新服刑一年。

他信重新入獄是對其政治家族的最新打擊。因泰柬邊境衝突期間佩通坦跟柬埔寨前首相洪森的通話外泄引起政治風波，憲法法院上月裁定佩通坦違憲並解除其首相職務，隨後由「保王派」泰自豪黨黨魁阿努廷接過相位，惹來他信家族及其政治勢力被泰國保守建制拋離的爭議。佩通坦昨稱父親與家人精神狀態甚佳，自己會帶領為泰黨以在野身分繼續前進。

（曼谷郵報/Khaosod/The Nation）

相關字詞﹕為泰黨 入獄 佩通坦（Paetongtarn Shinawatra） 泰國 他信

