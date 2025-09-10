示威升級火燒國會 尼泊爾總理辭職

部分政要需軍方直升機撤離

隨着周一騷亂升級，政府周二凌晨宣布解除社交媒體禁令，奧利（KP Sharma Oli ）召集各政黨舉行會議，強調暴力行為不符國家利益，呼籲以和平對話解決爭議，並對「來自不同自利勢力的滲透」導致暴力事件感到痛心，惟未有正面回應反貪腐訴求。

民眾怒火未見減弱，示威者周二無視宵禁令，在加德滿都國會大樓等多處聚集，焚燒車胎，擲石甚至狙擊防暴警察。目擊者表示，總統鮑德爾、奧利、內政部長萊卡克（Ramesh Lekhak）、尼泊爾大會黨領袖兼前總理德巴（Sher Bahadur Deuba）等的寓所遭縱火。當地傳媒報道，部分政府部長需由軍方直升機撤離。加德滿都機場雖維持運作，但因火災產生濃煙影響視野，部分航班取消。

多名部長不滿鎮壓示威者辭職

奧利其後發聲明：「鑑於國內嚴峻局勢，為推動問題政治解決，本人即日起辭去總理職務。」奧利辭職前，萊卡克以「道德理由」辭職，農業部長阿迪卡里（Ramnath Adhikari ）也因不滿當局鎮壓示威者辭職，供水部長亞達夫（Pradeep Yadav）亦呈辭。

73歲、四度出任總理的奧利辭職之際，示威者闖入國會縱火。國會秘書處發言人向法新社表示：「數百人闖入國會範圍並縱火焚燒主樓。」現場濃煙密布，手持國旗的青年避開防暴水炮，其他示威者針對政府建築及政要住所。

尼泊爾上周五起封鎖包括facebook、WhatsApp、Instagram、YouTube等26個未向政府註冊的社交平台，聲稱為了打擊假帳號、錯誤資訊及仇恨言論，但此舉激怒許多年輕人，包括首都加德滿都在內多市周一爆發反政府示威，抗議政府封鎖社交平台及貪腐。警方向試圖衝擊國會的示威者發射催淚氣體及橡膠子彈，造成19人死亡。國際特赦組織指摘當局用實彈鎮壓示威者。

《加德滿都郵報》指出，今次的Z世代示威不僅是社交媒體禁令問題，更涉及公眾對政府的信任、貪腐，以及拒絕沉默的年輕一代，「Z世代成長於智能手機、全球化浪潮之中。對他們來說，數碼自由即是個人自由，封鎖社交平台等同於要整個世代噤聲」。

（路透社/法新社）