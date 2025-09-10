明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

示威升級火燒國會 尼泊爾總理辭職

【明報專訊】尼泊爾封鎖社交平台引發年輕的「Z世代」示威，造成19死逾百人傷後，政府周二（9日）撤回社媒禁令，3名部長辭職，但未能平息民憤，示威者昨不理宵禁繼續上街，並焚燒包括總理奧利、內政部長等多名政要的寓所及國會大樓，奧利宣布辭職，盼能解決當前危機。

部分政要需軍方直升機撤離

隨着周一騷亂升級，政府周二凌晨宣布解除社交媒體禁令，奧利（KP Sharma Oli ）召集各政黨舉行會議，強調暴力行為不符國家利益，呼籲以和平對話解決爭議，並對「來自不同自利勢力的滲透」導致暴力事件感到痛心，惟未有正面回應反貪腐訴求。

民眾怒火未見減弱，示威者周二無視宵禁令，在加德滿都國會大樓等多處聚集，焚燒車胎，擲石甚至狙擊防暴警察。目擊者表示，總統鮑德爾、奧利、內政部長萊卡克（Ramesh Lekhak）、尼泊爾大會黨領袖兼前總理德巴（Sher Bahadur Deuba）等的寓所遭縱火。當地傳媒報道，部分政府部長需由軍方直升機撤離。加德滿都機場雖維持運作，但因火災產生濃煙影響視野，部分航班取消。

多名部長不滿鎮壓示威者辭職

奧利其後發聲明：「鑑於國內嚴峻局勢，為推動問題政治解決，本人即日起辭去總理職務。」奧利辭職前，萊卡克以「道德理由」辭職，農業部長阿迪卡里（Ramnath Adhikari ）也因不滿當局鎮壓示威者辭職，供水部長亞達夫（Pradeep Yadav）亦呈辭。

73歲、四度出任總理的奧利辭職之際，示威者闖入國會縱火。國會秘書處發言人向法新社表示：「數百人闖入國會範圍並縱火焚燒主樓。」現場濃煙密布，手持國旗的青年避開防暴水炮，其他示威者針對政府建築及政要住所。

尼泊爾上周五起封鎖包括facebook、WhatsApp、Instagram、YouTube等26個未向政府註冊的社交平台，聲稱為了打擊假帳號、錯誤資訊及仇恨言論，但此舉激怒許多年輕人，包括首都加德滿都在內多市周一爆發反政府示威，抗議政府封鎖社交平台及貪腐。警方向試圖衝擊國會的示威者發射催淚氣體及橡膠子彈，造成19人死亡。國際特赦組織指摘當局用實彈鎮壓示威者。

《加德滿都郵報》指出，今次的Z世代示威不僅是社交媒體禁令問題，更涉及公眾對政府的信任、貪腐，以及拒絕沉默的年輕一代，「Z世代成長於智能手機、全球化浪潮之中。對他們來說，數碼自由即是個人自由，封鎖社交平台等同於要整個世代噤聲」。

（路透社/法新社）

相關字詞﹕Z世代 總理 辭職 示威 社交平台 尼泊爾

上 / 下一篇新聞