以軍空襲多哈 圖刺哈馬斯最高層 美獲知會 卡塔爾斥侵犯主權棄調停角色

在哈馬斯昨日承認旗下卡桑旅要為周一導致6死的槍擊案負責之際，多哈卡塔拉區在當地時間下午3時半左右突然傳出多次爆炸聲並冒出黑煙，其後確認是以軍空襲。西方和以色列傳媒紛引述消息，指以軍目標是哈馬斯政治局最高層——他們原正在開會商討特朗普政府提出的最新停火方案。

哈馬斯原正開會 商特朗普停火方案

霍士新聞台指以方行動劍指哈馬斯的加沙（流亡）負責人兼以哈戰爭停火談判首席代表哈亞（Khalil al-Hayya）和西岸負責人賈巴林（Zaher Jabarin）。哈馬斯前政治局主席梅沙爾（Khaled Meshaal）據報也在席間。隨着原領袖哈尼亞和辛瓦先後死於以軍施襲，哈亞的角色益見重要。

以軍其後確認執行代號「烈火峰會」（Summit of Fire）的攻擊行動，與以色列安全局（辛貝特）合作「精準打擊」哈馬斯高層領袖，堅稱行動前採取令無辜者傷亡人數減至最低的措施。有以方高官向以媒指行動獲特朗普首肯，惟Axios引述美方官員指以軍施襲之際在通知，特朗普政府未有衡量之可能。

以如獲縱容捅刀 海灣國勢審視對美關係

卡塔爾境內有美國在中東最大的空軍基地，也長期收留哈馬斯政治局高層，作為他們跟西方和以色列的溝通橋樑，惟以軍這次突襲令其角色大為尷尬。多哈隨即譴責以軍攻擊「公然違反一切國際法和常規」，強調絕不容忍以色列的「鹵莽行為及其持續干擾區域安全的行徑」，其後又宣布中止在以哈之間調解的角色。沙特阿拉伯、阿聯酋、埃及、伊朗和巴基斯坦等區內國家陸續聲援卡塔爾，譴責以軍行徑。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯則指摘以軍襲擊「威脅地區安全和穩定」。

美國外交界則出現許多憂慮聲音，不止是調解以哈戰爭的外交架構崩塌，華府容許以軍在多哈背後捅刀，也會令海灣阿拉伯國家重新審視與美國的關係。

中國駐卡塔爾使館提醒在卡塔爾中國公民和機構提高安全意識，避免前往高風險地區。

