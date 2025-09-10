明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

以軍空襲多哈 圖刺哈馬斯最高層 美獲知會 卡塔爾斥侵犯主權棄調停角色

【明報專訊】以色列軍方（9日）突然空襲卡塔爾首都多哈，企圖暗殺身處當地開會的哈馬斯最高領導層。哈馬斯初步消息指，政治局署理主席哈亞及其他高層逃過一劫，但哈亞的兒子和助手喪生。以方高官指行動獲美國總統特朗普開綠燈，惟美方官員指事發時才獲通知。以總理內塔尼亞胡聲言，行動旨在報復哈馬斯之前一日的東耶路撒冷槍擊案，以及其他來自加沙的施襲。卡塔爾強烈譴責以色列，並宣布中止長久以來作為哈馬斯與以色列之間的調解角色。

在哈馬斯昨日承認旗下卡桑旅要為周一導致6死的槍擊案負責之際，多哈卡塔拉區在當地時間下午3時半左右突然傳出多次爆炸聲並冒出黑煙，其後確認是以軍空襲。西方和以色列傳媒紛引述消息，指以軍目標是哈馬斯政治局最高層——他們原正在開會商討特朗普政府提出的最新停火方案。

哈馬斯原正開會 商特朗普停火方案

霍士新聞台指以方行動劍指哈馬斯的加沙（流亡）負責人兼以哈戰爭停火談判首席代表哈亞（Khalil al-Hayya）和西岸負責人賈巴林（Zaher Jabarin）。哈馬斯前政治局主席梅沙爾（Khaled Meshaal）據報也在席間。隨着原領袖哈尼亞和辛瓦先後死於以軍施襲，哈亞的角色益見重要。

以軍其後確認執行代號「烈火峰會」（Summit of Fire）的攻擊行動，與以色列安全局（辛貝特）合作「精準打擊」哈馬斯高層領袖，堅稱行動前採取令無辜者傷亡人數減至最低的措施。有以方高官向以媒指行動獲特朗普首肯，惟Axios引述美方官員指以軍施襲之際在通知，特朗普政府未有衡量之可能。

以如獲縱容捅刀 海灣國勢審視對美關係

卡塔爾境內有美國在中東最大的空軍基地，也長期收留哈馬斯政治局高層，作為他們跟西方和以色列的溝通橋樑，惟以軍這次突襲令其角色大為尷尬。多哈隨即譴責以軍攻擊「公然違反一切國際法和常規」，強調絕不容忍以色列的「鹵莽行為及其持續干擾區域安全的行徑」，其後又宣布中止在以哈之間調解的角色。沙特阿拉伯、阿聯酋、埃及、伊朗和巴基斯坦等區內國家陸續聲援卡塔爾，譴責以軍行徑。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯則指摘以軍襲擊「威脅地區安全和穩定」。

美國外交界則出現許多憂慮聲音，不止是調解以哈戰爭的外交架構崩塌，華府容許以軍在多哈背後捅刀，也會令海灣阿拉伯國家重新審視與美國的關係。

中國駐卡塔爾使館提醒在卡塔爾中國公民和機構提高安全意識，避免前往高風險地區。

（半島電視台/以色列時報/BBC/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕美國-卡塔爾關係 特朗普 美以關係 哈亞（Khalil al-Hayya） 哈馬斯 以巴衝突 空襲 多哈 卡塔爾 以色列-哈馬斯戰爭

上 / 下一篇新聞