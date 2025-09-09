明報新聞網
國際

國際新聞

聯大揭幕 承認巴勒斯坦國搶風頭 法英加等牽頭華參與 以威脅「單方面反應」

【明報專訊】第80屆聯合國大會周二（9日）展開，西方多國擬趁機承認巴勒斯坦建國成為焦點。法國、英國、加拿大等國家計劃9月22日在聯大場邊另開會，發表《紐約宣言》正式承認巴勒斯坦國，中國亦表明將會加入行列。以色列外長抨擊這是「錯誤」舉動，並警告可能引發以國「單方面反應」。

紐時：不會推動立國 將令以更孤立

目前193個聯合國成員國中已有147個承認巴勒斯坦國，但絕大多數西方國家未有承認。今年7月24日，法國率先表示將在聯大承認巴勒斯坦國，是七大工業國（G7）首例；英國、加拿大、澳洲其後表示「準備好跟隨」；而最新加入的是比利時，外相普雷沃本月2日表示將承認巴勒斯坦國。《紐約時報》統計指如上述表態成真，聯合國安理會5個常任理事國中，將只剩美國未承認巴勒斯坦國——以其他組織計，北約32國中13國承認巴國；二十國集團（G20）則有14個成員國承認。中國外交部發言人郭嘉昆上周五表示，落實「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的唯一現實出路，中方同意加入《紐約宣言》，稱其符合中方在巴勒斯坦問題上的一貫立場。《紐時》強調「承認」國家身分並不代表巴勒斯坦向真正立國踏前一步，但起碼具顯著象徵意義，令以色列在此問題上變得更孤立。

以色列外長薩爾周日跟來訪的丹麥外相舉行聯合記者會，指摘西方多國單邊承認巴勒斯坦國無異於「給哈馬斯送大禮」，做法是「重大錯誤」，「將不會帶來走近和平或安全」，只會「令地區局勢不穩」，並迫使以國採取單方面決定。薩爾未有直接回答以色列會否吞併西岸地區作為回應，僅強調巴勒斯坦國家地位問題不能跟以巴雙邊和談脫鈎。

另一方面，美國總統特朗普周日在旗下社交平台Truth Social作「最後警告」，敦促哈馬斯接受他提出的和談條件。哈馬斯其後發聲明表示，已收到並正討論美方有關達成停火的一些想法，並重申準備好釋放所有以色列人質，來換取「明確終戰宣言」。

（以色列時報/紐約時報/路透社）

相關字詞﹕薩爾（Gideon Sa'ar） 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 巴勒斯坦國 巴勒斯坦 以色列 特朗普 美國

