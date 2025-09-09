明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

美媒指華黑客扮議員「釣魚」 中國轟抹黑

【明報專訊】《華爾街日報》周日（7日）引述知情人士報道，今年7月底中美官員在瑞典展開貿易談判前幾天，疑與中國政府相關的黑客組織涉假冒美國眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會主席穆理納（John Moolenaar）進行「釣魚」攻擊，向多個貿易組織、律師事務所及美國政府機構發出電郵，要求收件者就議員計劃制裁北京提供意見，並趁機植入惡意軟件。中國駐美使館否認指控，並批評是抹黑。

針對貿易談判智囊

知情人士透露，有關電郵以「你的見解至關重要」為題，要求收件者查閱附件中的立法草案，但該郵件令人起疑之處在於並非由政府電郵地址發出，實際上是與中國相關的連串網絡間諜活動最新一例，針對為特朗普政府的貿易談判提供意見的組織，植入間諜軟件。網絡安全公司Mandiant指在附件打開後，間諜軟件將讓黑客得以深入滲透目標組織。

美國聯邦調查局（FBI）和國會警察正調查事件，網絡分析師追蹤到電郵所含惡意軟件來自名為APT41、普遍被認為是中國國安部承包商的黑客組織。報道推斷行動目的是助中方更深入掌握特朗普從外部組織所獲建議。

穆理納發聲明回應稱，事件再次顯示中國為竊取美國戰略並加以利用而發動網攻，強調「我們不會因此被嚇倒」。中國官員反駁美方的黑客指控，斥此類說法旨在轉移外界對華府自身挑釁行為的注意。中國駐華盛頓大使館表示，中國反對並打擊一切網絡攻擊，「堅決反對無實證下抹黑他人」。

在穆理納以外，多名美國政府官員近期也遇到被假冒情况，國務卿魯比奧和白宮幕僚長懷爾斯皆是受害者。

（華爾街日報）

上 / 下一篇新聞