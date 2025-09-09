美媒指華黑客扮議員「釣魚」 中國轟抹黑

針對貿易談判智囊

知情人士透露，有關電郵以「你的見解至關重要」為題，要求收件者查閱附件中的立法草案，但該郵件令人起疑之處在於並非由政府電郵地址發出，實際上是與中國相關的連串網絡間諜活動最新一例，針對為特朗普政府的貿易談判提供意見的組織，植入間諜軟件。網絡安全公司Mandiant指在附件打開後，間諜軟件將讓黑客得以深入滲透目標組織。

美國聯邦調查局（FBI）和國會警察正調查事件，網絡分析師追蹤到電郵所含惡意軟件來自名為APT41、普遍被認為是中國國安部承包商的黑客組織。報道推斷行動目的是助中方更深入掌握特朗普從外部組織所獲建議。

穆理納發聲明回應稱，事件再次顯示中國為竊取美國戰略並加以利用而發動網攻，強調「我們不會因此被嚇倒」。中國官員反駁美方的黑客指控，斥此類說法旨在轉移外界對華府自身挑釁行為的注意。中國駐華盛頓大使館表示，中國反對並打擊一切網絡攻擊，「堅決反對無實證下抹黑他人」。

在穆理納以外，多名美國政府官員近期也遇到被假冒情况，國務卿魯比奧和白宮幕僚長懷爾斯皆是受害者。

（華爾街日報）