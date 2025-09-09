印尼示威後換閣 財長英卓華下台

國際知名 印尼經濟改革推手

63歲的英卓華是印尼其中一名在任時間最長的財長，她2005年至10年間首度擔任財長，2016年再獲時任總統佐科邀請再作馮婦，到普拉博沃去年上台後原獲留任。她在改革稅制、帶領印尼應對新冠疫情及金融危機等不同挑戰時擔當的角色贏得國內外廣泛讚譽，被視為印尼過去幾年經濟改革和進步的關鍵人物之一。

印尼多地近日爆發反政府示威，抗議國會議員福利過高以至警暴等問題。作為政府財政政策的代表人物，英卓華成為被點名的目標人物之一，其位於雅加達市郊南唐格朗的住所上周日晚被兩度搶掠，惟幸英卓華當時不在屋中。

在英卓華被宣布離職後不久，普拉博沃就委任經濟事務統籌部出身的技術官僚普爾巴亞接任。61歲的普爾巴亞2020年獲佐科任命接掌LPS，普拉博沃主政後獲留任。他接過財長一職後向傳媒表示，總統提出的8%經濟增長「並非不可能」，他將尋找方法迅速推動經濟，並促進私營企業與政府在發展經濟方面有更多參與。

國務秘書長普拉塞蒂奧否認英卓華是辭職或被炒，強調總統只是按職權重組內閣。其他人事變動包括政治與安全事務統籌部部長、青年和體育部長被撤職，但未宣布繼任人，印尼外勞保護部長則換上新人選。

（路透社/海峽時報/雅加達郵報）