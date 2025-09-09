UCLA削資損科研 港人後代數學家停工籌款

陶哲軒（Terence Tao）1975年出生於澳洲，父母為香港移民，他從小展現驚人數學天賦，1992年獲獎學金到美國普林斯頓大學進修，24歲成為UCLA數學系終身教授，31歲時因對偏微分方程式、組合數學、調和分析、加性數論的貢獻獲年輕數學家最高殊榮菲爾茲獎（Fields Medal）；其部分研究成果大大加快磁力共振擷取影像的速度，為醫學等科學作出實用貢獻。

特朗普指控UCLA處理校園反猶太主義及歧視不力，早前凍結對該校約5億美元（約39億美元）聯邦撥款，陶哲軒本人和其作特別項目主管的純數和應用數學研究所（IPAM）7月底起失去美國國家科學基金會資助，目前無法獲得新撥款。陶哲軒向《華郵》表示，他可接受損失個人薪金，但承認IPAM數月內便將難以繼續運作，尤其是無法支付研究生的研究和訪問補貼，勢將影響其學術前途。

嘆研究環境難回穩

陶哲軒自言當初來到美國後受益於當地的科研聲譽、龐大的科學活動規模，以及公眾對科學發展的支持，直至近期政黨政治令科研學術前景充滿不確定性。他指美國聯邦政府過去為科研工作者提供重要、寧靜、穩定和可預測的環境，使他們精神上可專注工作，如今此前70年一直行之有效運作方式卻變得不再理所當然，呼籲同行挺身發聲抗爭。陶表示，自己12個月前根本沒想過離開美國，現仍相當希望能留守，見證情况回復至近乎正常，惟他認為穩定和可預測性最難修補。

（華盛頓郵報）