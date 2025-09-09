明報新聞網
國際

國際要聞

工簽難批求過於供 企業為省時鑽漏洞

【明報專訊】韓國產業通商資源部周一（8日）聯同商界組織韓國經濟人協會（韓經協）召開對美投資座談會，跟商界討論投資現場運作與相關簽證問題，像現代汽車、三星SDI、LG化學等韓國主要對美投資企業皆有參與。

今次「黑工」風波源於許多對美投資的韓企皆面對申請適用工作簽證難度太高，只好權宜採用商務旅行（例如B1/B2）等其他簽證。涉事LG新能源、現代汽車等大企業在事發後已即時停派員工出差往美國，有企業甚至召回在美出差職員。

根據美國嚴謹的簽證法規，外國人若在美國境內工作，必須持有工作簽證。問題是專業人士無論申請H-1B還是L-1工作簽證，皆要求嚴格、程序繁複兼需時數月，而且求過於供。以H-1B為例，美國一年限批僅8.5萬個，全球申請人數卻近50萬，需抽籤決定——有些國家像新加坡、澳洲等跟美國的自貿協議有條款，可確保幾千以至1萬餘個配額，韓國卻無同類條款。若遇上工廠施工等趕時間的短期差遣問題，韓企根本不能無了期等待員工獲發簽證。韓企職員如果只為開會或簽約，一般選用B1簽證，否則可能選用免簽的ESTA，惟即使申請B-1簽證，去年駁回率就達27.8%。

律師：特朗普上台審批放慢

有美國執業資格的韓國律師廉昇烈表示，體力勞動活動須領H-1B簽證，但自特朗普上台，相關審批進度放慢。他相信不止韓國，其他在美國有類似投資項目的外國企業可能都有相同做法。韓國世宗大學工商管理學系教授金大鍾（音譯）說：「企業用於解決簽證的時間愈多，用於決定和執行投資美國的時間將會愈長。這將嚴重影響其投資決定。」

（法新社/東亞日報/韓國經濟新聞/NoCutNews）

