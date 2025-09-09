明報新聞網
國際

國際要聞

美反黑工韓企恐慌 暫緩出差工廠停工 韓盼專設工簽 特朗普：須僱美國工人

【明報專訊】美國執法部門上周突擊搜查韓企在美投資的一個電池工廠地盤，拘捕數百名韓國籍工人，引發韓國政治和經濟界震動。在韓美就釋放勞工達成初步共識後，韓國外長趙顯周一（8日）傍晚啟程赴華盛頓，將與美國國務卿魯比奧會晤，爭取最快周三用包機接載被捕韓國人自願返國，並確保他們未來入境美國不受今次事件影響。韓國政府表明會積極推動美方增設為韓國人專用的E-4就業簽證和擴大簽證配額，惟美國總統特朗普強調外國企業須在美國「僱用與訓練美國工人」。事件引發在美投資的韓國企業恐慌，紛紛暫停派員出差美國，包括涉事電池工廠在內的多間在美韓企工廠都暫時停工。

韓美周日就釋放勞工完成磋商，外長趙顯昨赴華府，爭取美方批准獲釋者「自願離境」，以及免除未來再次入境受阻的後患。被捕韓企職員如果是遭遣返，未來或至少短期內可能難以再次入境，即使是自願離境也有一定這樣的可能，故韓方正積極爭取避免這情况發生。趙顯出發前還表示，將與華府商討今後專門向韓國專業人士提供E-4工作簽證及各類簽證的配額問題，並冀與逾300名獲釋者周三一同回國。

外長訪美接回工人

特朗普周日在旗下社交平台Truth Social強調上述移民執法行動「正確」，指被捕者「皆為非法入境」。他警告在美投資的外企須僱用培訓美國工人，「我們歡迎你們的投資，兼鼓勵你們合法引進聰明且擁有卓越技術的人才……也要求你們僱用與訓練美國工人」。

美國最大韓裔選民組織「在美韓裔選民聯盟」（KAGC）主席金東碩（譯音）認為，「打擊無證移民是激發選民熱情的最有效手段」，特朗普政府此舉「是確保明年中期選舉勝利的最關鍵舉措」，尤其是喬治亞是關鍵州。

在美韓貿易談判中，韓方承諾韓企向美國投資1500億美元，以避免美方徵收沉重關稅，惟今次事件嚴重衝擊韓企在美投資的信心。以今次主角的HL-GA電動車電池廠為例，投資額高達43億美元，計劃投產後每年為多達30萬輛電動車生產電池，並創造8500個職位。《韓國經濟日報》周一報道，該地盤已停工，LG新能源決定把投產目標日期由今年底押後至明年上半年，還很可能牽連現代及起亞的汽車生產計劃。彭博社指該廠是美國確保本土電動車供應鏈的基石，今次拘捕行動恐會擾亂電動車供應鏈。

LG押後投產 危電動車供應鏈

LG新能源周一堅稱押後日程是基於市場狀况，該公司和現代汽車、起亞汽車俱指今次事件對其業務有多大影響，仍是言之過早。惟韓媒指LG新能源、三星SDI、SK On等已停止為在美施工的9間電池廠派人出差，另有至少22個涉及汽車、造船、鋼鐵、電子器材的在美韓企廠址已近乎停工。

韓國專家認為今次事件或引發寒蟬效應，擾亂或延宕韓企在美投資計劃，導致韓企成本增加之餘，外國投資及落實項目滯後也會不利於美國。

（法新社/中央社/彭博社/中央日報/韓國經濟日報）

