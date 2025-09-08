明報新聞網
國際

國際新聞

美允釋韓企被捕韓員工 公幹變「罪犯」 韓企對美投資添疑慮

【明報專訊】韓國總統辦公室周日（7日）表示，已就釋放332名被美國移民部門拘留的韓國人完成與美方交涉，只待程序結束，就能安排包機接載該批人員返國。然而，一些投資美國的韓國企業人士坦言，事件增加他們對在美國投資的憂慮。

美國國土安全部、移民與海關執法局等部門上周四展開聯合行動，在韓國現代汽車集團與LG新能源合資、位於喬治亞州埃拉貝爾（Ellabell）的HL-GA電池廠地盤拘捕了475人，包括為電池廠建設提供技術指導的LG新能源職員，以及HL-GA的設備承包商職員，大部分是韓國公民。美國移民官員指摘韓企僱用未經授權的海外工人，歧視美國工人。

韓國對美方扣留做法表示遺憾，外長趙顯今日會飛往華盛頓，預定與美國國務卿魯比奧磋商釋放問題。

《紐約時報》分析，今次事件的起因跟特朗普政府自相矛盾的政策有關，一方面華府鼓勵現代、三星和LG等韓國工業巨頭在美國投資，另一方面大幅收緊簽證配額，令韓企難以引入廉價且技術熟練的工人興建廠房。《韓國金融新聞》則報道，今次被捕的韓國公民大多未持有B1/B2商務簽證，僅持可供短期逗留的免簽證「電子旅行許可」（ESTA）。ESTA持有人可在美逗留90天，參加業務會議、研討會，或洽談生意、做市場調查、教育等，但不能受僱和收取報酬。

一些投資美國的韓企相關人士表示，關稅議題已使他們不安，今次帶出移民法問題，令其面對愈來愈多的程序困難和投資顧慮，擔心赴美工作淪為「犯罪者」。

韓官員：將助企業評估出差所需簽證

有韓國政府官員稱，被捕不少韓國人為教員，持有適用於提供訓練的簽證（例如B-1簽證）。當局今後將協助企業評估出差職員所需簽證，以降低法律風險。

（紐約時報/華爾街日報/韓國每日經濟/韓國金融新聞）

相關字詞﹕投資美國 美韓關係 特朗普2.0 簽證限制 移民政策 韓國

