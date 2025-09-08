「天主網紅」封聖 教宗：鼓勵年輕人勿浪費生命

千禧世代封聖首人 設網站傳福音

阿庫蒂斯的封聖儀式在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉行，獲全球年輕天主教徒期待已久，最終吸引數以千計信眾出席。父母為意大利人的阿庫蒂斯，1991年在英國倫敦出生，後在米蘭成長，是每天參與彌撒的虔誠天主教徒，時常幫助受欺凌兒童及無家可歸者。他是電腦奇才，設立網站傳揚福音，並記錄天主教神蹟奇事，2006年白血病過世後，獲譽為「天主的網紅」。

按梵蒂岡規定，受封聖者必須實現兩次神蹟。阿庫蒂斯去世後兩項神蹟獲教廷確認，一是巴西一名患罕見胰腺畸形的兒童突然痊癒，另一是一名在車禍中重傷的哥斯大黎加學生奇蹟康復。兩宗事件的當事人家屬均曾祈求阿庫蒂斯幫助。2020年時任教宗方濟各列他為真福，為封聖前一步。

身穿牛仔褲、運動衫和波鞋的阿庫蒂斯遺體一直安放在意大利中部阿西西鎮一座教堂的玻璃櫃內，過去一年有過百萬人次到來瞻仰。

（法新社/路透社）