加沙戰爭悲劇電影 威尼斯摘次獎

導演寄望替遇害巴人女童申冤

去年1月29日，5歲巴人女童欣德‧拉杰卜（Hind Rajab）隨親人從加沙市撤離期間，所乘車輛遭以軍坦克開火攻擊，當時便有外媒報道指巴勒斯坦紅新月會收到求救電話時傳來槍聲，拉杰卜其後在電話中自言躲在車上，是唯一生還者，還說「坦克就在我旁邊移動」、「你們會來接我嗎？我很害怕」。《拉杰卜的聲音》就是以紀實劇形式講述這段慘劇，片中更採取了拉杰卜受困車內時向紅新月會的數小時求救電話錄音。

最終拉杰卜跟其舅父的一家五口全部喪生，6人所乘黑色汽車擋風玻璃和儀表板被砸成碎片，側面散佈彈孔，連到場營救的兩名救護員也遭擊斃。

「這不僅是欣德（拉杰卜）一個孩子的故事，而是整個（巴勒斯坦）民族遭受滅絕的悲劇，是一個有罪不罰的以色列政權所加諸的苦難。」同時擁有法國國籍的突尼斯導演卡茴華班哈尼亞（Kaouther Ben Hania）領獎時批評以色列的暴行，寄望電影有助為死去的拉杰卜申冤。她說：「電影不能讓拉杰卜復生，也不能抹煞她所受的暴行。雖然被奪去的一切都再也無法恢復，但電影能夠保留她的聲音，讓這聲音跨越國界迴響。她的話音將不斷迴盪，直至真正落實問責，正義得以伸張。」

以軍過去曾否認拉杰卜車輛在部隊射程範圍內，上周仍稱相關調查進行中，拒絕再作評論。

今屆威尼斯影展仍在加沙戰爭的陰霾下舉行，《拉杰卜的聲音》上周三（3日）首映時，觀眾潸然淚下，映後起立鼓掌23分鐘，刷新該影展紀錄。

（半島電視台/Variety/路透社/BBC）