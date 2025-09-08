明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

加沙戰爭悲劇電影 威尼斯摘次獎

【明報專訊】聚焦加沙戰爭、記錄一名巴勒斯坦女童去年遭以軍殺害的真人真事電影The Voice of Hind Rajab（暫譯《拉杰卜的聲音》），在上周六（6日）閉幕的第82屆威尼斯影展中，獲頒僅次於最高榮譽金獅獎的評審團大獎銀獅獎。導演卡茴華班哈尼亞希望電影能夠保留遇害巴人女童的聲音，引起國際迴響，令正義最終得以伸張。

導演寄望替遇害巴人女童申冤

去年1月29日，5歲巴人女童欣德‧拉杰卜（Hind Rajab）隨親人從加沙市撤離期間，所乘車輛遭以軍坦克開火攻擊，當時便有外媒報道指巴勒斯坦紅新月會收到求救電話時傳來槍聲，拉杰卜其後在電話中自言躲在車上，是唯一生還者，還說「坦克就在我旁邊移動」、「你們會來接我嗎？我很害怕」。《拉杰卜的聲音》就是以紀實劇形式講述這段慘劇，片中更採取了拉杰卜受困車內時向紅新月會的數小時求救電話錄音。

最終拉杰卜跟其舅父的一家五口全部喪生，6人所乘黑色汽車擋風玻璃和儀表板被砸成碎片，側面散佈彈孔，連到場營救的兩名救護員也遭擊斃。

「這不僅是欣德（拉杰卜）一個孩子的故事，而是整個（巴勒斯坦）民族遭受滅絕的悲劇，是一個有罪不罰的以色列政權所加諸的苦難。」同時擁有法國國籍的突尼斯導演卡茴華班哈尼亞（Kaouther Ben Hania）領獎時批評以色列的暴行，寄望電影有助為死去的拉杰卜申冤。她說：「電影不能讓拉杰卜復生，也不能抹煞她所受的暴行。雖然被奪去的一切都再也無法恢復，但電影能夠保留她的聲音，讓這聲音跨越國界迴響。她的話音將不斷迴盪，直至真正落實問責，正義得以伸張。」

以軍過去曾否認拉杰卜車輛在部隊射程範圍內，上周仍稱相關調查進行中，拒絕再作評論。

今屆威尼斯影展仍在加沙戰爭的陰霾下舉行，《拉杰卜的聲音》上周三（3日）首映時，觀眾潸然淚下，映後起立鼓掌23分鐘，刷新該影展紀錄。

（半島電視台/Variety/路透社/BBC）

相關字詞﹕種族滅絕 戰爭罪行 以巴衝突 The Voice of Hind Rajab 加沙戰爭 威尼斯影展 人道主義 以色列-哈馬斯戰爭

上 / 下一篇新聞