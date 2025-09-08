政黨群雄並起 「自公+」聯盟成出路

菅義偉、小泉進次郎陣營拉攏維新會

前首相菅義偉和現任黨幹事長森山裕被視為下任黨總裁熱門小泉進次郎的主要支持者，二人皆傾向跟日本維新會聯手。時事通訊社上月報道，因維新會「大阪幫」成員主張以大阪「副首都構想」（即升格大阪都的變奏方案）作為加入自公聯盟的條件，菅義偉將之形容為「絕佳機會」——報道指他跟維新會前黨魁兼大阪府前知事松井一郎一直保持緊密聯繫。

到7月底參議院選舉失利後，森山裕與親信坂本哲志8月初跟後成維新會國會對策委員長的遠藤敬會面，探討建立多數派執政聯盟的可能性。身兼維新會代表的大阪府知事吉村洋文上月底更在小泉邀請下陪同視察大阪‧關西世博會，二人還在傳媒面前互讚。

據日媒《週刊現代》披露，另外兩名潛在首相繼任人小林鷹之和林芳正都跟維新會關係不錯。

麻生接觸國民民主黨參政黨

另一邊廂，黨內僅餘派閥領袖麻生太郎則把目光放向民粹保守右翼的國民民主黨和參政黨。早在岸田政權後期，麻生與原茂木派領袖茂木敏充便曾向國民民主黨拋出橄欖枝，甚至提出由其黨魁玉木雄一郎拜相的條件，因玉木當時未首肯而破局，惟日媒指麻生和茂木此後跟他仍保持聯繫。到參院選舉後，「玉木首相方案」再被談起，但迴響暫不算太大。惟玉木未排除這可能性，月初更表明日本已告別兩大黨獨大，「進入多黨化時代……只是新的遊戲規則尚未有定數」。

麻生上月底另邀請參政黨代表神谷宗幣會面約半小時，參政黨剛在參院選舉取得突破，神谷其後否認有意跟其他政黨合組聯盟，但期望有機會就政策方面跟執政或其他在野黨合作。

麻生在上次自民黨總裁選舉支持高市早苗，但未知這次會再撐高市，還是支持合作對象茂木敏充或其他人選。

明報記者