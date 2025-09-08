明報新聞網
難敵黨內逼宮 日揆石破茂請辭 自民黨料下月初重選總裁 小泉進次郎、高市早苗成熱門

【明報專訊】日本首相石破茂周日（7日）宣布辭職，自言這是避免執政自民黨發生重大分裂的「艱苦決定」，表明不會參與下屆黨總裁選舉。石破茂去年10月上台後未能重振深陷統一教會和「回扣門」爭議的自民黨，接連在眾議院、東京都議會和參議員的選舉未得達到選前目標的成績，並令自民黨首次在執政時期失去國會兩院多數，過去個半月以來黨內逼宮壓力日增。自民黨內原定今日拍板提前改選黨總裁，農林水產相小泉進次郎和前首相菅義偉上周六跟石破會面，促成石破放棄連任念頭。

石破茂：日美關稅達協議 成離任時機

日本傳媒昨日下午起傳出石破茂已決定請辭，到傍晚石破在首相官邸召開記者會，正式宣布辭去自民黨總裁一職，相當於交出相位，將待新一任總裁接手。石破表示，如自民黨繼續推進確認是否舉行臨時黨總裁選舉，將令黨內出現決定性的分裂，這「絕非自己本意」。

石破強調自己一向主張對地位「毫無戀棧」，在完成該做之事後，會在適當時機為去留作判斷。他承認敗選結果責任在於身為黨總裁的自己，如今日美關稅談判告一段落，正是上述的所謂「適當時機」，「因此決定把道路讓給新的繼任人」。他表示發生重創自民黨的「回扣門」醜聞後，政府及該黨已推進有關政治資金改革，但至今仍未能平息日本民眾對政治的不信任，這是其「最大遺憾」。

小泉進次郎、菅義偉拜訪 說服體面下台

自民黨和公明黨執政聯盟在7月參議院選舉失去多數議席後，要求經歷「三連敗」的石破等黨領導層承擔責任下台的呼聲日增，到9月2日選舉檢討報告會議後，以幹事長森山裕為首的「黨四役」一併請辭，同日啟動決定是否舉行臨時黨總裁選舉的程序，並原定今日表決，通過條件為在295名自民黨國會議員加47個都道府縣黨支部的合共342票中過半數（172票）。《讀賣新聞》昨日最新統計顯示，黨內已有161名國會議員和21個地方黨支部，合計182票支持提前黨總裁選舉，包括黨最高顧問兼僅餘派閥領袖麻生太郎——法務相鈴木馨祐（麻生派）等多名「政務三役」（大臣、副大臣和政務官）陸續開腔要求石破下台。

石破茂原先仍抵抗逼宮壓力，但在大勢已去下，小泉進次郎及其幕後靠山、黨副總裁菅義偉前日到首相公邸，說服石破下台。石破茂辭職後，提前黨總裁選舉程序中止，自民黨今日上午會改為舉行臨時幹部會議商討今後對策。《讀賣新聞》引述黨內消息人士指，新任黨總裁選舉會在10月初舉行，這次或當成正式總裁換屆選舉的全規格選制，容許普通黨員投票，而非安倍晉三2020年辭職時只由國會議員及地方支部投票的簡易選制。外界相信，平抑米價有功的小泉進次郎與去年總裁選僅敗於石破的高市早苗是當選兩大熱門，惟無論誰人當選，自公聯盟都需要拉攏其他小黨合作，這也牽涉到黨內大老如菅義偉和麻生太郎的角力（見另稿）。

（NHK/讀賣新聞/朝日新聞/中央社）

相關字詞﹕回扣門 高市早苗 麻生太郎 菅義偉 小泉進次郎 日本自民黨 自民黨總裁選舉 石破茂 辭職

