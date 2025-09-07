明報新聞網
國際

國際新聞

新令准懲「不當拘留」美公民國家 可施制裁限簽證

【明報專訊】美國總統特朗普上周五（5日）簽署行政命令，懲罰那些「不當拘留」（wrongful detention）美國公民的國家及其支持者，包括採取經濟制裁、出口限制、外國援助限制、簽證及旅遊限制等。輿論質疑華府繼上月底禁止巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯及其巴解組織成員赴美後，可能再以新措施為由，禁止更多外國領袖出席本月下旬的聯合國周年大會。

輿論質疑阻外國領袖出席聯國大會

美國官員表示，新政策適用於外國政府及「控制大片領土的實體，即使它們目前不是公認的政府」（意指阿富汗塔利班及哈馬斯等）。美國國務院沒有公布遭不當拘留的美國人數目。追蹤相關數據的非牟利組織福利基金會（Foley Foundation）在去年報告指，全球至少有54名美國人在17個國家被扣為人質或遭不當拘留，包括伊朗、中國、俄羅斯、朝鮮及委內瑞拉。美國國務卿魯比奧上周五聲明中表示：「任何人利用美國人作為討價還價的籌碼將要付出代價」。

（金融時報/華盛頓郵報）

相關字詞﹕美國公民 特朗普 行政命令 不當拘留（wrongful detention）

