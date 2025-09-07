新令准懲「不當拘留」美公民國家 可施制裁限簽證

輿論質疑阻外國領袖出席聯國大會

美國官員表示，新政策適用於外國政府及「控制大片領土的實體，即使它們目前不是公認的政府」（意指阿富汗塔利班及哈馬斯等）。美國國務院沒有公布遭不當拘留的美國人數目。追蹤相關數據的非牟利組織福利基金會（Foley Foundation）在去年報告指，全球至少有54名美國人在17個國家被扣為人質或遭不當拘留，包括伊朗、中國、俄羅斯、朝鮮及委內瑞拉。美國國務卿魯比奧上周五聲明中表示：「任何人利用美國人作為討價還價的籌碼將要付出代價」。

（金融時報/華盛頓郵報）