明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

斥委戰機逼近美軍艦 特威脅再犯必擊落

【明報專訊】美國總統特朗普上周五（5日）針對委內瑞拉戰機之前一日逼近美軍軍艦的事件，警告馬杜羅政權倘有再犯，必將委方軍機擊落，反映出兩國緊張局勢日益加劇。

斥干擾美反毒「極其挑釁」

五角大樓上周四晚指委內瑞拉當天出動了兩架F-16戰機在公海飛近美國海軍軍艦，斥為干擾美軍反毒行動「極其挑釁之舉」，但沒有披露事件在何時何地發生和飛得有多近。《紐約時報》稱，受干擾的是導彈驅逐艦「賈森•鄧納姆」號（USS Jason Dunham），但該艦未對戰機作回應；哥倫比亞廣播公司指那兩架F-16配備武器。委內瑞拉沒有回應事件。該國於1980年代向美國採購了15架F-16。

特朗普前日在白宮警告委內瑞拉切勿威脅美軍，稱部署加勒比海的海軍指揮官獲授權在受威脅時擊落飛近戰機，「如果它們（委方戰機）置我們於危險情况就會被擊落」。

美軍上周二在委內瑞拉領海附近的南加勒比海擊沉販毒船，造成11人死亡。CNN引述多名華府消息人士表示，這次攻擊只是更大規模行動的開始，該行動旨在清除區內走私販毒活動，甚至可能推翻馬杜羅政權。華府官員認為，打擊反毒行動將對從販毒獲益的馬杜羅政權中人構成壓力，甚至促使他們考慮推翻馬杜羅。馬杜羅上周五晚表示，特朗普所得情報「不實」，聲稱委國境內並無製毒、販毒，呼籲華府與委方在互相尊重下對話，「我們之間曾經或現在出現的分歧，沒有一個可導致軍事衝突」。

路透：F-35赴加勒比海打擊毒品

路透社引述兩名華府消息人士報道，10架美國海軍陸戰隊的F-35戰機將最遲於本周末增派到加勒比海的美屬波多黎各空軍基地，加強打擊毒品走私活動。

（CNN/路透社）

相關字詞﹕打擊毒品 美委關係 F-35 F-16 馬杜羅 特朗普 美國國防部 毒品走私 委內瑞拉 美國

上 / 下一篇新聞