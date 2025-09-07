斥委戰機逼近美軍艦 特威脅再犯必擊落

斥干擾美反毒「極其挑釁」

五角大樓上周四晚指委內瑞拉當天出動了兩架F-16戰機在公海飛近美國海軍軍艦，斥為干擾美軍反毒行動「極其挑釁之舉」，但沒有披露事件在何時何地發生和飛得有多近。《紐約時報》稱，受干擾的是導彈驅逐艦「賈森•鄧納姆」號（USS Jason Dunham），但該艦未對戰機作回應；哥倫比亞廣播公司指那兩架F-16配備武器。委內瑞拉沒有回應事件。該國於1980年代向美國採購了15架F-16。

特朗普前日在白宮警告委內瑞拉切勿威脅美軍，稱部署加勒比海的海軍指揮官獲授權在受威脅時擊落飛近戰機，「如果它們（委方戰機）置我們於危險情况就會被擊落」。

美軍上周二在委內瑞拉領海附近的南加勒比海擊沉販毒船，造成11人死亡。CNN引述多名華府消息人士表示，這次攻擊只是更大規模行動的開始，該行動旨在清除區內走私販毒活動，甚至可能推翻馬杜羅政權。華府官員認為，打擊反毒行動將對從販毒獲益的馬杜羅政權中人構成壓力，甚至促使他們考慮推翻馬杜羅。馬杜羅上周五晚表示，特朗普所得情報「不實」，聲稱委國境內並無製毒、販毒，呼籲華府與委方在互相尊重下對話，「我們之間曾經或現在出現的分歧，沒有一個可導致軍事衝突」。

路透：F-35赴加勒比海打擊毒品

路透社引述兩名華府消息人士報道，10架美國海軍陸戰隊的F-35戰機將最遲於本周末增派到加勒比海的美屬波多黎各空軍基地，加強打擊毒品走私活動。

（CNN/路透社）