國際

國際新聞

美擬國防戰略轉向 抗中俄立場丕變 草案列「保護本土與西半球」優先 兩黨對華鷹派勢反彈

【明報專訊】美國政治新聞網站Politico上周五（5日）引述3名知情人士報道，五角大樓最新一份《國家防衛戰略》（National Defense Strategy）草案將「保護本土與西半球」列為優先，標誌着美國近屆政府偏重對抗中俄等敵手威脅的全球安全政策立場出現丕變，有可能觸怒共和、民主兩黨的對華鷹派，並引起諸如日韓等盟友的不安。白宮和國防部拒絕置評。

美國《國家防衛戰略》一般每隔4年於新政府上台首年發表，最新版本草案近日已提交到國防部長（現或稱戰爭部長）海格塞斯枱頭。「特朗普1.0」的2018年版本《國家防衛戰略》將威懾中國列為五角大樓首務，他今年回朝以來也持續對華發表強硬言論，但3名消息人士指最新一份《國家防衛戰略》草案顯示美國軍力將集中於本土及所處地區。報道稱，海格塞斯有權作出改動，惟新政府近期的行動，卻確實顯示政府正在把防務焦點移回本土和周邊地區，例如五角大樓調動國民警衛隊支援洛杉磯、首都華盛頓執法，派遣多艘軍艦往加勒比海打擊毒品流入美國，五角大樓又於跟墨西哥接壤的南部邊境設立了軍事區，授權軍隊插手執法工作拘捕黑市居民等。

科爾比執筆 防華又較傾孤立主義

即將發表的《國家防衛戰略》連同《全球態勢評估》（Global Posture Review）和《導彈防禦評估》（Missile Defense Review）是決定美軍全球部署的現屆政府三大指引。在「特朗普2.0」，3份報告皆由國防部政策事務次長科爾比（Elbridge Colby）主筆。科爾比在2018年版本也有重要參與，他本身是對華鷹派，主張以中國為國防戰略重點，防範北京武統台灣，以免印太地區勢力失衡而威脅美國安全繁榮，但也一向堅定支持較為孤立主義的美國政策。這點跟副總統萬斯傾向減少美國對外安全承諾的主張接近，《日經亞洲》更形容《國家防衛戰略》草案備受萬斯2月慕尼黑安全會議演說內容影響——萬斯聲言歐洲打壓右翼民粹帶來的挑戰更勝中俄威脅，又主張歐洲盟友加強自身防務。

日經亞洲：受萬斯慕安會演說影響

一名知情人士對Politico說：「這對美國及其各大洲的盟友將是重大的轉變。老一套獲信賴的美國承諾正備受質疑。」

（Politico/日經亞洲）

相關字詞﹕中美俄 中美角力 美國優先 海格塞斯（Pete Hegseth） 科爾比（Elbridge Colby） 美軍 特朗普2.0 國家防衛戰略 美國國防部

