美擬國防戰略轉向 抗中俄立場丕變 草案列「保護本土與西半球」優先 兩黨對華鷹派勢反彈

美國《國家防衛戰略》一般每隔4年於新政府上台首年發表，最新版本草案近日已提交到國防部長（現或稱戰爭部長）海格塞斯枱頭。「特朗普1.0」的2018年版本《國家防衛戰略》將威懾中國列為五角大樓首務，他今年回朝以來也持續對華發表強硬言論，但3名消息人士指最新一份《國家防衛戰略》草案顯示美國軍力將集中於本土及所處地區。報道稱，海格塞斯有權作出改動，惟新政府近期的行動，卻確實顯示政府正在把防務焦點移回本土和周邊地區，例如五角大樓調動國民警衛隊支援洛杉磯、首都華盛頓執法，派遣多艘軍艦往加勒比海打擊毒品流入美國，五角大樓又於跟墨西哥接壤的南部邊境設立了軍事區，授權軍隊插手執法工作拘捕黑市居民等。

科爾比執筆 防華又較傾孤立主義

即將發表的《國家防衛戰略》連同《全球態勢評估》（Global Posture Review）和《導彈防禦評估》（Missile Defense Review）是決定美軍全球部署的現屆政府三大指引。在「特朗普2.0」，3份報告皆由國防部政策事務次長科爾比（Elbridge Colby）主筆。科爾比在2018年版本也有重要參與，他本身是對華鷹派，主張以中國為國防戰略重點，防範北京武統台灣，以免印太地區勢力失衡而威脅美國安全繁榮，但也一向堅定支持較為孤立主義的美國政策。這點跟副總統萬斯傾向減少美國對外安全承諾的主張接近，《日經亞洲》更形容《國家防衛戰略》草案備受萬斯2月慕尼黑安全會議演說內容影響——萬斯聲言歐洲打壓右翼民粹帶來的挑戰更勝中俄威脅，又主張歐洲盟友加強自身防務。

日經亞洲：受萬斯慕安會演說影響

一名知情人士對Politico說：「這對美國及其各大洲的盟友將是重大的轉變。老一套獲信賴的美國承諾正備受質疑。」

（Politico/日經亞洲）