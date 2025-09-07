美衛生部擬提新論：孕婦服撲熱息痛恐致子女自閉

美婦產科醫學會主張安全

泰諾的主要活性成分是「對乙酰氨基酚」（acetaminophen，或譯「乙醯胺酚」），也就是香港常稱的「撲熱息痛」（paracetamol），在美國以至全球被廣泛用作止痛藥，包括孕婦也經常使用。縱使部分研究指對乙酰氨基酚/撲熱息痛對胎兒發育造成風險，但也有研究指未發現任何關聯。美國婦產科醫學會主張孕期使用泰諾屬安全，但建議一如其他藥物，服用前先諮詢醫生。報告還擬將亞葉酸（folinic acid，又稱甲醯四氫葉酸）列為或能減輕自閉症症狀。

2022年美國約每31名8歲兒童中就有一人患自閉症，數十年來專家一直尋找病源，提出基因等各種可能成因。科學家指出，對自閉症病因進行嚴謹研究需時數年，但知情人士指新報告預計是檢視現有研究結果，對此有專家質疑報告只是重複既有研究，難以理解對乙酰氨基酚/撲熱息痛藥物如何導致自閉症。

泰諾生產商Kenvue股價前日應聲急挫14%，該公司回應稱相信懷孕期使用泰諾與兒童自閉症不存在因果關係。

（華爾街日報/路透社）