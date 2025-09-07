明報新聞網
國際

國際要聞

美衛生部擬提新論：孕婦服撲熱息痛恐致子女自閉

【明報專訊】《華爾街日報》前日（5日）引述知情人士報道，美國衛生部長小羅拔甘迺迪本月將發表報告，宣布婦女懷孕期間使用非處方止痛藥「泰諾」（Tylenol，按：這是在美國銷售的品牌名稱，擁有相同活性成份的香港銷售藥物包括必理痛（Panadol）、樂信感冒靈和幸福傷風素等）及葉酸攝取不足，可能與兒童患自閉症有關。此說法與現行認定泰諾安全的醫學指引相左，有自閉症專家也對此表示質疑。

美婦產科醫學會主張安全

泰諾的主要活性成分是「對乙酰氨基酚」（acetaminophen，或譯「乙醯胺酚」），也就是香港常稱的「撲熱息痛」（paracetamol），在美國以至全球被廣泛用作止痛藥，包括孕婦也經常使用。縱使部分研究指對乙酰氨基酚/撲熱息痛對胎兒發育造成風險，但也有研究指未發現任何關聯。美國婦產科醫學會主張孕期使用泰諾屬安全，但建議一如其他藥物，服用前先諮詢醫生。報告還擬將亞葉酸（folinic acid，又稱甲醯四氫葉酸）列為或能減輕自閉症症狀。

2022年美國約每31名8歲兒童中就有一人患自閉症，數十年來專家一直尋找病源，提出基因等各種可能成因。科學家指出，對自閉症病因進行嚴謹研究需時數年，但知情人士指新報告預計是檢視現有研究結果，對此有專家質疑報告只是重複既有研究，難以理解對乙酰氨基酚/撲熱息痛藥物如何導致自閉症。

泰諾生產商Kenvue股價前日應聲急挫14%，該公司回應稱相信懷孕期使用泰諾與兒童自閉症不存在因果關係。

（華爾街日報/路透社）

相關字詞﹕小羅拔甘迺迪 對乙酰氨基酚 撲熱息痛 兒童 美國衛生及公共服務部 止痛藥 孕婦 自閉症

