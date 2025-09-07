悠仁行成年禮 日皇室40年來首次

胞姊真子未返國出席

悠仁成年禮最主要儀式「加冠之儀」（冠禮）在當地時間昨日上午約10時舉行，悠仁在皇宮春秋之廳接受象徵皇族成年的帽子，其後表示：「身為成年皇族，將善盡自己的職責。」日皇德仁、皇后雅子、秋篠宮伉儷、德仁伉儷的長女愛子、秋篠宮家次女佳子等皇室成員出席觀禮，首相石破茂等三權之長（立法、行政、司法機關首長）也列席。惟已外嫁的秋篠宮家長女真子未有返國出席。

悠仁之後在奉祀皇室列祖列宗的宮中三殿行「謁拜賢所皇靈殿神殿之儀」，正式報告成年之事，到下午再在宮殿舉行「朝見之儀」，悠仁向日皇伉儷致意，之後獲頒「大勳位菊花大綬章」，晚上東京都內舉辦私人慶生宴。

對上一次皇室舉行成人禮是1985年11月秋篠宮生日。皇室女成員不舉行成年禮，只透過授勳舉行慶賀成年的儀式。

悠仁目前就讀筑波大學一年級。2022年日本民法修法後，成人年齡由20歲降至18歲，去年9月悠仁成年，因要準備上大學等，成年禮一年後才舉行。悠仁今後作為成年皇族，料將出席皇室接受民眾賀新年等宮中活動。悠仁去年18歲成年後，已參加審議皇室重要事項的「皇室會議」。

（中央社/讀賣新聞）