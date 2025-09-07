紐時揭二次特金會前行動 海豹部隊潛朝竊聽戰失敗

特朗普與金正恩曾在2018年6月、2019年2月及6月見面，但外界不知第二次會晤前夕，美朝曾發生可能引爆衝突的重大事件。《紐時》獨家報道，華府情報機構當時認為要解決朝鮮「情報黑洞」問題，故向白宮提議派人親往朝鮮秘密安裝一款可攔截金正恩對外通訊的新科技設備，獲特朗普同意。

報道引述多名知情軍事人士稱，任務交給擊殺恐怖組織蓋達領袖拉登的海軍海豹突擊隊（SEAL）紅色中隊第6小隊。這項行動與海豹部隊過去在阿富汗、伊朗、巴基斯坦等地快速打擊任務不同，特種人員須在冰冷海水中數小時，突破監視並安裝精密儀器後快速離去。

連續犯錯情報失誤下 射殺朝平民

美軍的計劃是派遣核潛艇駛進國際海域，再出動兩艘開放式小型濕式潛艇（即船員會身處水中），約8名海豹人員須穿著發熱潛水衣，承受4℃低溫約2小時，借助浮潛器材在潛艇接近岸邊約90米時再游上岸。

過去海豹部隊夜間行動有無人機支援即時影像，指揮中心還可聽到敵軍動向，按局勢下達攻擊指令，但這在朝鮮行不通——平壤有能力偵測無人機訊號，故美軍只能用衛星與高空無人機，為地面人員提供低解像度、非即時的靜態影像，令行動猶如摸黑進行，結果犯下數個錯誤。

第一個錯誤是其一小型潛艇錯過原定停靠點，及後停靠方向又不同步；第二個錯誤可能是特種部隊所用偵測器為熱感應，現場附近朝鮮船上人員所穿衣服因海水低溫影響而無法被偵測；第三個錯誤是小型潛艇啟動馬達調整方向，被朝鮮船上的人察覺有異。朝方船隻及後開始駛向潛艇，並點亮船頭探照燈，岸上特種部隊人員見狀即開槍，之後游泳上船，確認兩至三名朝鮮平民全數死亡後，將屍體拉落水並刺穿其肺部，以確保沉入海底。海豹人員隨即腰斬計劃，返回潛艇快速離開。

被指批准行動 特朗普堅稱不知情

美國間諜衛星稍後偵測到事發區域出現大量朝鮮部隊移動。平壤從未公開事件，數日後「特金會」在越南河內上演但無成果。特朗普政府也未曾向國會匯報事件，直至2021年拜登政府決定向國會通報。特朗普上周五首次回應時堅稱自己毫不知情。

（紐約時報）