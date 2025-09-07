明報新聞網
國際

國際要聞

Anthropic擴大限制華企用旗下AI

【明報專訊】以開發大型語言模型Claude著稱的美國人工智能（AI）初創公司Anthropic上周五（5日）以國家安全風險為由，宣布擴大限制中國等美國敵手國家企業使用其服務，包括任何已受限制地區企業直接或間接持有超過50%股權的子公司，無論這些子公司設立在哪個國家和地區。專家指出，這是首次有美國主要AI公司公開作出這類禁制。中國外交部發言人郭嘉昆前日回應稱，不了解具體情况，但強調中方一貫反對將科技和經貿問題政治化、工具化和武器化。

轟華企AI蒸餾開發 助情報軍事部門

Anthropic發布的更新版銷售限制指引稱，「受中國等威權地區控制的企業面臨法律要求，可迫使它們分享數據，跟情報部門合作，或採取其他（對美國）構成國安風險的行動」，認為當這些實體經屬下機構取得Anthropic的服務時，它們可利用Anthropic的技術研發出應用程式和服務，最終服務於敵對軍事及情報部門，以及更廣泛的威權目的。Anthropic也指出，這些受限地區的企業透過「AI蒸餾」等技術，利用Anthropic的演算模型推進自身AI發展，並從而與總部設於美國和美國盟友國家的「具誠信」科技公司展開全球競爭。

華外交部：反對科技經貿武器化

中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗等國家境內的企業此前已「因法律、監管和安全風險」，無法使用Anthropic的商業服務。一名Anthropic高層向英國《金融時報》表示，預計最新措施會令公司收益減少逾1億美元（約7.8億港元）。

（法新社/環球時報）

相關字詞﹕人工智能（AI） 國家安全 中國 美國

