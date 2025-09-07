AI新貴侵權案和解 賠117億創美新高 「明知故犯」下載盜版書訓練模型 Anthropic須每本付2.34萬加利息

3名作家去年向Anthropic發起工業級侵權訴訟，指控該AI新貴下載其作品用於訓練旗下聊天機械人Claude，及後原告一方擴大至代表更廣泛的作家和出版商。到今年6月，加州北區聯邦地區法院法官裁定，一方面Anthropic利用書籍訓練AI，轉化創造出新內容，符合公平使用（fair use）的原則，但另一方面，該公司明知Library Genesis和Pirate Library Mirror等網上圖書館的資料涉及侵犯版權，仍共下載逾700萬本盜版書，並把部分內容投入於訓練AI，則有侵害原告版權之嫌，下令對此另外立案審理。

未來仍可就盜版書生成內容再被控

新案件原訂12月宣判，Anthropic趕及在此之前跟原告達成和解協議，該公司不但承諾銷毁涉及侵權的書籍檔案，更要為每本涉案書籍支付約3000美元（約2.34萬港元），另再加利息，目前已知涉及約50萬本書，經清點後書籍數量可能還會增加，即總金額以高達15億美元起跳。該公司未來仍可能面對類似指控的訴訟。

原告代表律師納爾遜形容今次和解金額遠超任何已知的版權索償案，也有AI時代首宗同類和解的指標意義，「（本案）向同類AI公司和創作者傳達強而有力信息，即從盜版網站提取版權作品的做法屬錯誤」。和解協議仍待法官批准，而Anthropic在回應聲明未明確承認侵權。《紐約時報》則引述法律界分析，指因案件尚未進入審訊階段，今次和解不可成為法律先例，但對同類案件和AI公司行為仍會構成影響。

分析指和解不成恐賠至破產

Anthropic在2021年成立，旗下聊天機械人Claude是OpenAI旗下ChatGPT的主要競爭對手之一。該公司上周初才獲130億美元新注資，目前市值約1830億美元（約1.43萬億港元）。這次和解總金額雖高，但每件作品僅賠3000美元加利息，仍遠低於法定最高賠償金額的每件15萬美元（約117萬港元），故外界認為Anthropic爭取到達成和解，是避過破產一劫。

（路透社/法新社/紐約時報/CNBC）