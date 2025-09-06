特朗普簽令日本進口車關稅下調至15%

確認日稅率非疊加 與歐盟看齊

日本經濟再生相赤澤亮正同日在華盛頓跟美國商務部長盧特尼克簽署有關美日關稅協議的文件，他就特朗普簽署行政命令表示「歡迎協議得以切實履行」。新版「對等關稅」8月7日生效之際，美方未有落實日方原以為已共識的內容，導致汽車等日方核心產業面臨重複徵稅，促使赤澤再次跟美方交涉，要求美方盡快下調汽車關稅。最新行政命令有一段落提及日本輸美的汽車和汽車零部件，共同社形容這意味日本核心產業所受不利影響的緩解已初現眉目。惟日方須取消對美國進口汽車進行被美方指控為非關稅貿易壁壘的額外安全測試。

有關美日貿易協議中的5500億美元日方投資承諾，行政命令表明對美投資的對象「將由美國政府選擇」，而在美方關心的大米出口問題上，則寫入日本將在「無關稅最低進口量」（MA，相當於日本對美方進口配額）制度框架內將美國產大米進口量提升75%——目前配額為每年約77萬噸。連同其他農業品（例如玉米、大豆、肥料、包括可持續航空燃油的生物乙醇）及其他美國產品，日方應每年採購相當於80億美元的美國貨物。

（共同社/NHK/新華社）

（關稅戰）