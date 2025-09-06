美突擊現代LG地盤拘475人 針對韓企打擊非法移民 首爾稱遺憾

美國官員昨表示，這是國土安全部（DHS）歷來最大單一地點執法行動。美國移民與海關執法局（ICE）表示，遭拘留工人多為韓國籍，部分人涉嫌非法入境或簽證逾期。國土安全調查局（HSI）亞特蘭大分局負責人施蘭克表示，行動經數月調查，並非隨機拘留。《韓國經濟日報》昨報道，實際被拘人數或達560人。法新社引述消息人士報道，被扣押韓國國民約有300人。

部分被捕者持B-1商務簽證

韓國駐亞特蘭大領事工作負責人指，被捕者包括30多名從韓國派遣出差的現代汽車及合作企業員工。他們持有B-1商務簽證，被美國當局以「從事與簽證目的不符的活動」而被拘留。

該電池廠總投資額43億美元（335.4億港元），預計年底投產，將為現代、起亞、Genesis品牌電動車供應電池。整個現代集團於喬治亞州投資高達126億美元（983億港元），為該州有史以來最大經濟發展項目。

電池建廠投資335.4億 被迫停工

現代汽車表示，電動車生產線暫未受事件影響，但由於電池廠建設工程被迫暫停，建設進度將推遲。

今次事件涉及特朗普政府兩大焦點議題；一方面華府積極打擊國內非法移民，同時又對全球多個貿易伙伴徵收「對等關稅」。韓國為緩解美國關稅威脅，承諾在美國投資3500億美元（約2.73萬億港元），以緩解特朗普總統提出的關稅威脅。

（路透社/法新社/韓聯社）