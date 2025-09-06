塔利班禁男女接觸 阿富汗女災民求助無門

19歲的庫納爾省安達魯卡克村（Andarluckak）村民阿伊莎（Bibi Aysha）向《紐約時報》稱，震後超過36小時首批救援人員抵達現場時，她並沒感到安心，反而加劇恐懼，因當中沒任何女救援員。阿伊莎說，救援隊匆忙將受傷男性和兒童抬出，為他們包紮傷口，但無人對她和及其他婦女伸出援手、詢問她們有何需要，連靠近她們都沒有，當中部分人傷口仍在流血。阿伊莎說：「他們把我們聚集在一個角落，然後就忘記我們。」

困瓦礫婦女苦候女性來援

在該省馬扎爾達拉村（Mazar Dara）參與救援的33歲男義工穆哈茲布（Tahzeebullah Muhazeb）表示，整個全男班醫療團隊成員對營救被困倒塌樓宇瓦礫下的婦女猶豫不決，傷者唯有苦候其他村落的婦女前來相助，「感覺女性如同隱形」。他說，「男人和小孩優先獲救診，女傷者只能分開等待。」穆哈茲布透露，如果女死者的男親屬不在場，救援人員會抓住她們的衣服把遺體拖走，避免身體接觸。

在塔利班管治下，阿富汗婦女和女童要面對極為嚴苛的限制，例如禁止接受中學或以上程度教育、不得接觸非親屬男性和擔當大部分工作等。

（紐約時報）