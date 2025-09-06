明報新聞網
撐印尼外賣車手示威 東南亞民眾跨國下單

【明報專訊】印尼近日因生活成本及社會不公爆發大規模反政府示威，當中示威主力之一為外賣車手。示威在東南亞鄰近國家激起共鳴，這些國家不少民眾透過外賣平台向印尼當地下單，註明食物可由外賣車手享用或分發親友，為身處抗爭前線的印尼車手打氣。

經外賣平台聲援 註明食物送車手

反政府示威上周一爆發，及至上周四網約車平台Gojek一名電單車的士司機被警方機動部隊裝甲車撞死而進一步引起民憤後，不少外賣車手加入示威行列。近日，馬來西亞、新加坡、菲律賓及泰國等地網民紛紛透過Grab和Gojek等熱門應用程式向印尼當地下單。有網民分享詳細教學，教導如何於Grab、Gojek遙距下單，向印尼外賣車手「送暖」。

住在菲律賓宿霧的塔拉最近訂餐給印尼外賣車手，表示：「我常在東南亞旅行，叫過這些電單車的士。他們都很友善。我只能以這種方式幫他們。」她更將教學翻譯成他加祿語，鼓勵菲律賓人響應，坦言「我們的政府一樣腐敗，但看到印尼人團結起來反抗腐敗政客，真的很鼓舞人心，我也想盡一分力」。

西爪哇外賣車手陶菲克表示，最近收到一名新加坡的「暖心訂單」，「自從示威開始，訂單量大減，這些來自海外的訂單真的很有幫助，食物更是雪中送炭」。

（BBC）

相關字詞﹕外賣速遞員 反政府示威 印尼

