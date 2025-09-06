明報新聞網
國際

國際要聞

特簽令國防部復稱戰爭部 被轟浪費公帑

【明報專訊】美國白宮官員周四（4日）表示，總統特朗普計劃周五簽署行政命令，恢復使用國防部（Department of Defense）的舊稱「戰爭部」（Department of War）。路透社報道，此舉將為這個美國聯邦政府最大機關烙上特朗普的印記，且可能耗資數億美元，因涉及五角大樓官方所用招牌和信箋以至全球軍事設施的更新，惹來浪費公帑抨擊。

白宮發布的文件指出，此舉旨在兌現特朗普先前聲稱「藉恢復使用逾150年前的舊稱，來重新調整軍隊的任務定位」的承諾。行政命令將指示防長海格塞斯針對永久更名一事，提出必要的立法與行政措施建議，並授權他、國防部及其下屬官員，在官方的信函與公共通信中使用「戰爭部長」、「戰爭部」和「副戰爭部長」等稱號。

紐時：特朗普塑美軍強悍形象

特朗普上月首次拋出這構想，聲言「以前叫『戰爭部』時，我們締造出令人難以置信的勝利史。『國防』太偏防守了」，《紐約時報》指此舉醞釀多時，突顯特朗普尋求重塑美軍，以符合其想像中的強悍形象和強調作戰能力的目標。

政府部門改名需要國會批准，但共和黨目前掌控聯邦參眾兩院，特朗普早前稱「國會若有需要自然會配合」。《華郵》按行政命令的說明文件研判，特朗普政府可能標榜「戰爭部」是國防部的「副稱」（secondary title）來規避國會。

美國開國總統喬治華盛頓1789年設立戰爭部來負責指揮陸軍，自1798年起海軍與陸戰隊則由獨立的海軍部主管，延至1947年美國總統杜魯門獲國會批准創設「國家軍事機構」（NME）以統籌陸軍、海軍與新成立的空軍，兩年後NME定名為國防部。

（紐約時報/華盛頓郵報/路透社）

相關字詞﹕國家安全 美國國防部 戰爭部 國防部 美國

