英副首相韋雅蘭因避稅爭議下台 施紀賢改組內閣

內閣3重臣首「全女班」

韋雅蘭上周五被英國傳媒揭發今年5月買新居時少付了4萬英鎊（約42.1萬港元）印花稅，至本周三公開承認事件，但稱是錯信「不準確」法律意見所致，願意補交欠稅並主動接受紀律調查。然而閣員操守獨立顧問馬格努斯在調查報告中雖形容韋雅蘭的補救行為「具誠信」，但指她當初確違反了閣員操守。

韋雅蘭在向英國首相施紀賢提交的辭職信中承認「未達最高道德標準」，身為房屋大臣，對買新居時未有諮詢更多專業稅務意見「深感懊悔」，願意為過失全面承擔責任。

蘇格蘭事務大臣意外被炒

韋雅蘭辭職後，施紀賢辦公室同日宣布內閣改組，原外相林德偉（David Lammy）接任副首相並同時任司法大臣，原司法大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）升任地位更高的內政大臣，原內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）則平調外相，財相李韻晴（Rachel Reeves）留任。

這次改組內閣最令人驚訝的，是蘇格蘭事務大臣麥彥安（Ian Murray）被撤職，他是唯一長期在蘇格蘭連任的工黨下議員，蘇格蘭工黨對這決定有強烈不滿。麥彥安也對自己被炒深感失望，形容英國政治正處於「危險十字路口」。蘇格蘭事務大臣改由原商業及貿易部國務大臣艾禮遜（Douglas Alexander）擔任。

