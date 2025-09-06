祖籍廣東富商 阿努廷當選泰國首相 務實政客取信「保王派」 與國會最大黨約定將提前大選

阿努廷稱盡力工作 為泰黨誓再掌權

最後點票結果顯示，阿努廷在眾院全部490名議員投票中以311：152票，擊敗佩通坦所屬為泰黨的候選人、前司法部長猜卡森。今次首相選舉規定只有2023年曾獲首相提名者才能參與，當年人民黨的提名人選都已失去資格，故改當「造王者」，在為泰黨和泰自豪黨之間選擇前者。在眾院佔69席的泰自豪黨跟擁143席的人民黨簽署諒解備忘錄，協議條件包括阿努廷當選後要於4個月內解散國會（即宣布提前大選），但人民黨不會派員入閣。阿努廷昨確認將成立少數派政府，當選後稱「將每日盡最大努力工作，不會放假」，因手上時間不多，需要盡快緩解問題。為泰黨則表示已準備好成為國會反對派，矢言終會重新掌權，「為所有泰國民眾完成使命」。

分析認為，阿努廷及其領導的泰自豪黨是地方豪強和「保王派」保守建制之間的罕有橋樑——新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院訪問學者納蓬形容阿努廷是非常務實的政客，本質上跟他信是同一類人，「如今，他將其政黨定位成泰國保守派利益最可信的捍衛者」。過去25年來，保守建制與他信建立的民粹政治勢力一直定義泰國政壇，多次觸發驅逐他信及其親友的軍事政變或法院判決。

阿努廷是前代理首相差瓦拉之子，早年負笈美國紐約霍夫斯特拉大學獲工程學位，曾任家族工程建設集團STECON主席；參政之初曾加入他信創立的泰愛泰黨（為泰黨前身），做過商務部和公共衛生部的副大臣，2007年因此被禁參政5年，2012年重返政壇後成為泰自豪黨領袖，主張保守民粹主義，跟親建制政黨和為泰黨都有合作。泰自豪黨先後跟軍政府和為泰黨合作組閣，2019年先加入軍頭巴育的內閣，其間阿努廷擔任副首相兼公共衛生部大臣，主導防疫並推動大麻合法化。到2023年大選後，泰自豪黨加入為泰黨為首的執政聯盟，阿努廷再次出任副首相，這次兼任內政大臣。

自言百分百中國人後代 北京祝賀

儘管任期未必長久，惟阿努廷任內料會奉行對華友好的政策。他本人不時向北京示好，2019年接受新華社訪問時指泰國應借鑑中國經濟騰飛的經驗，又稱許「一帶一路」倡議有利地區整體繁榮發展，並提到「泰中一家親」的文化淵源。在前年1月中國解除疫情封關後，阿努廷便親率泰國官員，到曼谷機場迎接首批抵泰的中國遊客，翌月接受內地官媒央視專訪，自言是「百分百中國人後代」，其父母、兩邊祖父母都來自中國，「家裏每天都說粵語」，而自己也有中文名（陳錫堯），因此對中國人懷有親切感。

中國外交部發言人昨祝賀阿努廷當選泰國首相，指中泰是親密友好鄰邦，「中泰一家親」歷久彌新，且今年是中泰建交50周年，中方願同泰方共同弘揚傳統友好，推動中泰命運共同體建設取得更大進展。

