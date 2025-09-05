佛州宣布終結疫苗強制令 全美首州

州衛生局長稱打疫苗如「奴役制度」

拉達波與共和黨籍佛州州長德桑蒂斯將疫苗接種定性為「個人選擇權」，拉達波在記者會上說：「所有這些（疫苗強制令）都是錯誤，充滿輕蔑及奴隸思維。作為政府官員或任何人，我有何資格告訴你的孩子，該將什麼注入體內？我沒有這個權利。你的身體是上帝賜予的禮物。」他說，衛生局將取消其授權下約6種疫苗的強制令，但更廣泛的改革方案，需與共和黨掌控的州議會合作推動，他未具體說明會取消哪些疫苗強制接種令。

全美各州公立學校都要求兒童入學接種疫苗，但豁免條件各州不同。在佛州，學生目前必須接種包括水痘、乙型肝炎、麻疹、腮腺炎和小兒麻痺等多種疫苗。世界衛生組織（WHO）指出，過去50年疫苗已挽救至少1.54億人性命，主要是嬰幼兒。美國疾控中心（CDC）也指出，每年全球約有400萬人因童年接種疫苗而避免死亡。

衛生專家警告掀公衛災難

美國傳染病學會會長蒂納．譚（Tina Tan）說，佛州此舉「將是重大災難」，將出現疫苗可預防的疾病爆發及傳播。上周辭職的CDC首席醫療官霍里表示，美國上個流感季節約有270名兒童死於流感，其中約90%未接種疫苗，因此「疫苗對預防兒童罹患這些重大疾病至關重要」。佛州民主黨參議員艾斯卡瑪尼表示，終止疫苗強制令的做法「鹵莽且危險」，將給佛州帶來「公共衛生災難」。

逾20個衛生組織及醫學協會周三發表聯合聲明，要求美國衛生部長小羅拔甘迺迪辭職，批評他漠視數十年來挽救生命的科學實證，令美國醫療開倒車，並危及國民健康。小羅拔甘迺上任後大幅改變疫苗政策，5月撤回聯邦對孕婦及兒童接種新冠疫苗的建議；6月解僱CDC疫苗專家諮詢小組全體成員，並由同樣與他持反疫苗立場的顧問接替。

（BBC/路透社）